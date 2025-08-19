Prefeitura de Senador Canedo lança edital de processo seletivo com mais de 500 vagas

Interessados podem se candidatar de forma online, sem necessidade de pagamento de taxa

Gabriella Pinheiro Gabriella Pinheiro -
Concurso público processo seletivo vagas
Processo seletivo tem vagas para vários cargos. (Foto: Arquivo/Agência Brasil)

A Prefeitura de Senador Canedo lançou o edital de um novo processo seletivo com diversas vagas destinadas a candidatos de nível fundamental e médio.

No total, estão sendo ofertadas 536 oportunidades, além da formação de cadastro de reserva.

Os interessados em uma das vagas podem se inscrever, de forma online, entre os dias 1º e 10 de setembro deste ano, por meio do site do município. Não será cobrada taxa.

Há chances para as funções de Assistente Administrativo (168 vagas); Assistente Operacional – Jardineiro (60 vagas); Auxiliar Administrativo (217 vagas); Auxiliar Operacional (70 vagas) e Condutor de veículos (21 vagas).

O processo seletivo acontecerá por meio de uma única etapa, sendo ela a análise de experiência profissional, de caráter eliminatório e classificatório.

Mais informações estão disponíveis no edital.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias da Grande Goiânia!

Gabriella Pinheiro

Gabriella Pinheiro

Jornalista formada pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, está sempre atenta aos temas que impactam o dia a dia da população. Começou como estagiária no Portal 6 e, com dedicação e olhar apurado, chegou à editoria. Tem interesse especial na prestação de serviços, mas não dispensa uma boa reportagem ou uma história bem contada.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

PublicidadePublicidade
+ Notícias