Prefeitura de Senador Canedo lança edital de processo seletivo com mais de 500 vagas

Interessados podem se candidatar de forma online, sem necessidade de pagamento de taxa

Gabriella Pinheiro - 19 de agosto de 2025

Processo seletivo tem vagas para vários cargos. (Foto: Arquivo/Agência Brasil)

A Prefeitura de Senador Canedo lançou o edital de um novo processo seletivo com diversas vagas destinadas a candidatos de nível fundamental e médio.

No total, estão sendo ofertadas 536 oportunidades, além da formação de cadastro de reserva.

Os interessados em uma das vagas podem se inscrever, de forma online, entre os dias 1º e 10 de setembro deste ano, por meio do site do município. Não será cobrada taxa.

Há chances para as funções de Assistente Administrativo (168 vagas); Assistente Operacional – Jardineiro (60 vagas); Auxiliar Administrativo (217 vagas); Auxiliar Operacional (70 vagas) e Condutor de veículos (21 vagas).

O processo seletivo acontecerá por meio de uma única etapa, sendo ela a análise de experiência profissional, de caráter eliminatório e classificatório.

Mais informações estão disponíveis no edital.

