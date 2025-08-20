Apostadores em Goiás tiram a sorte grande e levam bolada na Mega-Sena; veja onde

Um jogo em Caxias (MA) também cravou as seis dezenas e levou o grande montante acumulado

Davi Galvão Davi Galvão -
Cartelas da Mega-sena
Cartelas da Mega-Sena. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Duas apostas feitas em Goiás quase mudaram de vez a vida de seus donos. Registrados em Goiânia e Campos Belos, ambos no formato simples, os jogos acertaram cinco das seis dezenas sorteadas no concurso 2903 da Mega-Sena e garantiram, cada um, R$ 52.488,22 – somando mais de R$ 100 mil em prêmios.

O grande vencedor, no entanto, veio de Caxias (MA). Uma aposta no formato de bolão acertou as seis dezenas e levou sozinha o prêmio principal de R$ 63 milhões.

Os números sorteados nesta terça-feira (19) foram 20 – 24 – 27 – 46 – 50 – 54.

Próximo sorteio

O próximo sorteio da Mega-Sena deve ocorrer nesta quinta-feira (21), com prêmio de R$ 3,5 milhões.

Para concorrer ao concurso, basta fazer uma aposta até uma hora antes do sorteio nas lotéricas credenciadas. Além disso, o internet banking ou site Loterias Online também está disponível.

Uma das loterias mais populares do Brasil, na Mega Sena você marca entre 6 a 15 números dentre os 60 disponíveis na cartela e fatura prêmio se acertar 6, 5 ou 4.

Entretanto, os valores dos prêmios variam de acordo com o acumulado. Com sorteios realizados regularmente às quartas e sábados, sempre às 20h, a aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias da Grande Goiânia!

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

PublicidadePublicidade
+ Notícias