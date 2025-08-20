Apostadores em Goiás tiram a sorte grande e levam bolada na Mega-Sena; veja onde

Um jogo em Caxias (MA) também cravou as seis dezenas e levou o grande montante acumulado

Davi Galvão - 20 de agosto de 2025

Cartelas da Mega-Sena. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Duas apostas feitas em Goiás quase mudaram de vez a vida de seus donos. Registrados em Goiânia e Campos Belos, ambos no formato simples, os jogos acertaram cinco das seis dezenas sorteadas no concurso 2903 da Mega-Sena e garantiram, cada um, R$ 52.488,22 – somando mais de R$ 100 mil em prêmios.

O grande vencedor, no entanto, veio de Caxias (MA). Uma aposta no formato de bolão acertou as seis dezenas e levou sozinha o prêmio principal de R$ 63 milhões.

Os números sorteados nesta terça-feira (19) foram 20 – 24 – 27 – 46 – 50 – 54.

Próximo sorteio

O próximo sorteio da Mega-Sena deve ocorrer nesta quinta-feira (21), com prêmio de R$ 3,5 milhões.

Para concorrer ao concurso, basta fazer uma aposta até uma hora antes do sorteio nas lotéricas credenciadas. Além disso, o internet banking ou site Loterias Online também está disponível.

Uma das loterias mais populares do Brasil, na Mega Sena você marca entre 6 a 15 números dentre os 60 disponíveis na cartela e fatura prêmio se acertar 6, 5 ou 4.

Entretanto, os valores dos prêmios variam de acordo com o acumulado. Com sorteios realizados regularmente às quartas e sábados, sempre às 20h, a aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6.

