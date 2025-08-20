Ambev abre vagas para Trainee e estágio em Anápolis com salários de até R$ 9 mil

Empresa busca jovens com vontade de assumir projetos de impacto e posições de liderança

Gabriella Pinheiro - 20 de agosto de 2025

Fachada da planta da Ambev, em Anápolis. (Foto: Reprodução)

A empresa de bebidas Ambev está com as inscrições abertas, em todo o Brasil, para os programas de Trainee e Estágio para o ano de 2026. Em Goiás, as oportunidades são para atuação na cidade de Anápolis.

Os interessados em uma das vagas podem se inscrever, de forma online, por meio do site da Ambev. O prazo vai até o dia 8 de setembro.

Conforme anunciado, a empresa procura jovens com vontade de assumir projetos de impacto e posições de liderança.

No caso do programa de trainee — chamado Global Trainee —, a duração é de 10 meses. A seleção é voltada para pessoas de todos os cursos, graduadas entre dezembro de 2023 e dezembro de 2025, com, no máximo, dois anos de experiência em tempo integral após a conclusão da primeira graduação.

Os candidatos também devem ter disponibilidade para mobilidade entre estados. Os selecionados receberão salários de até R$ 9 mil.

Já o Programa de Estágio oferece duas trilhas: Business — voltada para perfis interessados no mundo comercial — e Supply, para quem se vê trabalhando em cervejarias, refrigeranteiras, maltarias ou fábricas verticalizadas.

É necessário que os candidatos tenham previsão de conclusão da graduação entre dezembro de 2026 e dezembro de 2027, além de disponibilidade para trabalho presencial.

