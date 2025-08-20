Descubra o erro que muita dona de casa comete na hora de passar roupa

Quando esse cuidado é negligenciado na hora de passar a roupa, corre-se o risco de danificar o tecido e até mesmo o equipamento

Ruan Monyel - 20 de agosto de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/ComoFaz)

Passar a roupa é uma das tarefas domésticas mais comuns, mas também uma das que exige maior atenção aos detalhes. O que muita gente não sabe é que um simples descuido pode comprometer a durabilidade das peças e até causar danos irreversíveis ao tecido.

E nessa hora, o erro mais frequente está em ignorar as informações contidas na etiqueta de cada peça e utilizar a temperatura errada do ferro. Afinal, as etiquetas presentes em camisetas, calças, vestidos e demais peças de vestuário não estão ali por acaso, elas funcionam como um verdadeiro guia de conservação, indicando a forma correta de lavar, secar e passar.

E quando esse cuidado é negligenciado, corre-se o risco de aplicar calor excessivo em tecidos delicados, como seda, poliéster e viscose, que podem queimar, manchar ou até deformar. Por outro lado, quando a temperatura é ajustada para níveis mais baixos do que o recomendado, o ferro acaba não desempenhando sua função de forma eficaz.

Isso significa que as roupas permanecem amassadas, exigindo mais tempo, energia e esforço para alcançar um bom resultado. Em ambos os casos, a falta de atenção às instruções representa perda de qualidade e aumento no desgaste do tecido.

Descubra o erro que muita dona de casa comete na hora de passar roupa

Especialistas em cuidados com vestuário reforçam que a primeira atitude ao passar roupas deve ser sempre verificar a etiqueta. Cada símbolo corresponde a uma orientação específica, como o uso de ferro em temperaturas baixas, médias ou altas. Tecidos de algodão, por exemplo, suportam calor mais intenso, enquanto fibras sintéticas exigem temperaturas amenas para manter sua integridade.

Outro ponto importante é que o uso da temperatura correta contribui para a economia de energia e prolonga a vida útil do ferro de passar. O equipamento trabalha de maneira mais eficiente quando configurado adequadamente, evitando esforços desnecessários e reduzindo o risco de danos às roupas.

Portanto, o simples hábito de consultar a etiqueta antes de iniciar a tarefa pode transformar a rotina doméstica. E em caso de dúvidas em relação aos símbolos, basta fazer uma consulta rápida na internet e garantir eficácia na hora de passar a roupa.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás.