Duas pessoas vão para o Heana após grave acidente em Anápolis

Colisão ocorreu próximo ao trevo do Recanto do Sol, sentido Base Aérea

Davi Galvão Davi Galvão -
Piloto da moto teve perna perfurada em decorrência do acidente. (Foto: Reprodução)
Piloto da moto teve perna perfurada em decorrência do acidente. (Foto: Reprodução)

Um grave acidente automobilístico deixou duas pessoas feridas na manhã desta quarta-feira (20), em Anápolis, na BR-414, próximo ao trevo do Recanto do Sol, sentido Base Aérea.

A colisão envolveu um carro e uma motocicleta, sendo que o condutor e a garupa deste último veículo precisaram ser encaminhados ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana).

Imagens registradas no local mostram o tráfego na região passando pelo acostamento para contornarem a cena da batida.

O Corpo de Bombeiros esteve presente e realizou os primeiros socorros nas vítimas.

O piloto da moto, de 48 anos, sofreu uma perfuração na perna e apresentava sangramento quando foi atendido.

Ainda não se sabe o que causou o acidente e as circunstâncias serão apuradas pelas autoridades.

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

