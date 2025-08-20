Duas pessoas vão para o Heana após grave acidente em Anápolis
Colisão ocorreu próximo ao trevo do Recanto do Sol, sentido Base Aérea
Um grave acidente automobilístico deixou duas pessoas feridas na manhã desta quarta-feira (20), em Anápolis, na BR-414, próximo ao trevo do Recanto do Sol, sentido Base Aérea.
A colisão envolveu um carro e uma motocicleta, sendo que o condutor e a garupa deste último veículo precisaram ser encaminhados ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana).
Imagens registradas no local mostram o tráfego na região passando pelo acostamento para contornarem a cena da batida.
O Corpo de Bombeiros esteve presente e realizou os primeiros socorros nas vítimas.
O piloto da moto, de 48 anos, sofreu uma perfuração na perna e apresentava sangramento quando foi atendido.
Ainda não se sabe o que causou o acidente e as circunstâncias serão apuradas pelas autoridades.
