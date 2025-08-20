Polícia deflagra operação em Anápolis contra fraude em locação de veículos
Ao menos uma empresa teria sido vítima de golpistas. Ações acontecem em Goiás e outros 3 estados
A Polícia Civil (PC), por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores (DERFRVA), deflagrou na manhã desta quarta-feira (20) uma operação para cumprir oito mandados de busca e apreensão em Goiás e em outros três estados do país.
Em Goiás, as ações se concentram em Anápolis, Formosa, Goianésia e Jaraguá. Também há diligências sendo realizadas no Pará, Piauí e Pernambuco.
De acordo com as investigações, uma empresa vítima celebrou contrato de locação de veículos para frota, mas após a entrega dos automóveis, a contratante deixou de realizar os pagamentos acordados.
A suspeita é de que os veículos tenham sido desviados para outros fins. A operação tem como objetivo a recuperação e apreensão dos carros e de objetos relacionados ao crime de estelionato.
Cerca de 50 policiais civis participam da ação em todo o país. Mais informações devem ser fornecidas pela PC ao longo do dia.
