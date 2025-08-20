Polícia deflagra operação em Anápolis contra fraude em locação de veículos

Ao menos uma empresa teria sido vítima de golpistas. Ações acontecem em Goiás e outros 3 estados

Da Redação - 20 de agosto de 2025

Operação da polícia foi deflagrada em quatro estados brasileiros. (Foto: Reprodução/PCGO)

A Polícia Civil (PC), por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores (DERFRVA), deflagrou na manhã desta quarta-feira (20) uma operação para cumprir oito mandados de busca e apreensão em Goiás e em outros três estados do país.

Em Goiás, as ações se concentram em Anápolis, Formosa, Goianésia e Jaraguá. Também há diligências sendo realizadas no Pará, Piauí e Pernambuco.

De acordo com as investigações, uma empresa vítima celebrou contrato de locação de veículos para frota, mas após a entrega dos automóveis, a contratante deixou de realizar os pagamentos acordados.

A suspeita é de que os veículos tenham sido desviados para outros fins. A operação tem como objetivo a recuperação e apreensão dos carros e de objetos relacionados ao crime de estelionato.

Cerca de 50 policiais civis participam da ação em todo o país. Mais informações devem ser fornecidas pela PC ao longo do dia.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!