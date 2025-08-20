Rodovias importantes de Goiás devem receber obras a partir de setembro; saiba quais

Somando todas as intervenções já autorizadas, os investimentos ultrapassam R$ 1,1 bilhão

Obras sendo realizadas em rodovias goianas (Foto: Divulgação/Ecovias do Araguaia)
O Governo de Goiás anunciou  um pacote de obras em rodovias no Sudeste do Estado, com investimento superior a R$ 546 milhões.

Os recursos, provenientes do Fundo Estadual de Infraestrutura (Fundeinfra) em parceria com o Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária em Goiás (Ifag), serão aplicados em quatro rodovias estratégicas: GOs 180, 147, 178 e 461.

As frentes de serviço devem começar já em setembro e incluem a pavimentação de mais de 170 quilômetros de estradas e a construção de duas pontes.

Na GO-180, que liga os entroncamentos das GOs 467 e 306, serão destinados R$ 138 milhões para pavimentar 32,8 quilômetros e erguer uma ponte de 60 metros sobre o Ribeirão Ponte de Pedra.

A GO-147, entre Bela Vista de Goiás e Silvânia, receberá R$ 170 milhões para 46,2 quilômetros de asfalto e uma ponte de 50 metros sobre o Rio dos Bois.

Já a GO-178, no trecho entre a BR-364 e a GO-306, terá R$ 130 milhões aplicados em 38,8 quilômetros de via. A GO-461, por sua vez, contará com R$ 108 milhões para pavimentar 52,3 quilômetros.

O secretário de Estado da Infraestrutura, Adib Elias, afirmou que as obras vão eliminar gargalos históricos que limitam a integração logística entre municípios. Segundo ele, o objetivo é facilitar o escoamento da produção agropecuária, reduzir custos de transporte e atrair novos investimentos.

Próximos passos

Além desta etapa, outros projetos também estão aprovados pelo Fundeinfra. No lote dois da GO-178, serão aplicados R$ 184 milhões em 46,5 quilômetros de pavimentação, entre a GO-306 e Itarumã, além de uma ponte de 100 metros sobre o Rio Verde.

Há ainda investimentos previstos para a GO-206, que liga a GO-178 à GO-184, e para a GO-220, entre a GO-341 e Perolândia.

Somando todas as obras já autorizadas, os investimentos ultrapassam R$ 1,1 bilhão.

