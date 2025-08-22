Policiais militares escalam muro, entram em casa em chamas e salvam homem que dormia em Campo Limpo de Goiás

Morador afirmou que foi preparar comida no fogão, mas acabou dormindo por exaustão após o trabalho

Augusto Araújo - 22 de agosto de 2025

Policiais escalaram muro para salvar homem dentro de residência. (Foto: Divulgação/PMGO)

Um ato de coragem da Polícia Militar (PM) evitou uma tragédia na noite desta quinta-feira (21), em Campo Limpo de Goiás, cidade vizinha a Anápolis. Um homem, de 54 anos, foi salvo por dois militares após a residência onde estava pegar fogo enquanto ele dormia.

A ocorrência foi atendida pela equipe composta pelos cabos Borges e Ricardo. Eles seguiam pela GO-330, quando receberam a informação de que uma casa estava em chamas, com intensa fumaça saindo pelo telhado e portas.

Ao chegarem ao endereço, em cerca de 10 minutos, os militares se depararam com o portão fechado por um cadeado, que impedia o acesso imediato ao imóvel.

Para entrar, os policiais precisaram escalar o muro da residência vizinha. Dentro da casa, completamente tomada pela fumaça tóxica, a visibilidade era quase nula.

Os policiais improvisaram proteção cobrindo o rosto com panos molhados e passaram a gritar pelo morador. O homem foi localizado no último cômodo da casa, ainda dormindo. Ele foi retirado em segurança pelos militares.

Após o resgate, os policiais retornaram ao imóvel e encontraram uma panela de pressão em chamas sobre o fogão. As labaredas foram apagadas com água em baldes.

O morador recebeu atendimento imediato em uma unidade de saúde e relatou que havia chegado do trabalho, colocou comida no fogo e acabou adormecendo por exaustão.

Ele disse só ter percebido o incêndio quando já estava sendo resgatado pelos militares.

Devido à inalação de fumaça, os dois policiais também precisaram de atendimento médico, mas passam bem.

ATO HEROICO 🚔🔥 Policiais militares escalam muro, entram em casa em chamas e salvam homem que dormia em Campo Limpo de Goiás Leia: https://t.co/VbxMezE08x pic.twitter.com/y3GMvrK0pa — Portal 6 (@portal6noticias) August 22, 2025

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!