Como uma pessoa falsa costuma elogiar outra, de acordo com a ciência

Comportamento é frequente e efeito da bajulação persiste mesmo após a pessoa notar que é uma ação forçada

Magno Oliver - 22 de agosto de 2025

(Foto: Reprodução/Pexels)

Como você costuma receber um elogio? Eles parecem simples cortesias, são ações que abrem sorriso, mas a ciência revela que eles revelam muito mais sobre uma pessoa falsa do que a gente imagina.

Em diversas culturas pelo mundo, as pessoas acreditam que certos comportamentos, como desvio de olhar, inquietação e gagueira entregam uma pessoa falsa e bastante mentirosa.

A ciência distingue elogios sinceros de bajulação superficial de uma pessoa falsa. Ela explica que a mentira é uma atitude imensurável e complexa de explicar categoricamente, mas existem padrões que se repetem em pessoas com esse comportamento.

“Um dos problemas que enfrentamos como pesquisadores da mentira é que todo mundo pensa que sabe como a mentira funciona”, afirma Hartwig, coautora de um estudo sobre pistas não-verbais para mentira publicado na revista acadêmica Annual Review of Psychology.

Mesmo quando alguém identifica o elogio como falso, a resposta implícita pode permanecer positiva. Em 2003, a psicóloga Bella DePaulo, agora afiliada à Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara, e seus colegas examinaram a literatura científica existente e reuniram 116 experimentos que comparavam o comportamento das pessoas falsa ao mentir e ao dizer a verdade.

Os estudos avaliavam 102 possíveis pistas não-verbais para elogiar uma pessoa, os principais incluem desviar o olhar, piscar, falar mais alto (uma pista não-verbal porque não depende das palavras usadas), encolher os ombros, mudar a postura e movimentar a cabeça, mãos, braços ou pernas. Sempre que notar um comportamento assim, é bom ficar em alerta.

Um método muito famoso e aplicado por autoridades policiais em investigação é a técnica do detalhe memorial. A tática consiste em pôr um suspeito para descrever com detalhes a ação de um crime. O mesmo se aplica a pessoas falsas, pois elas não aprofundam nos elogios e evitam certos comportamentos.

