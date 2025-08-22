Em Aparecida de Goiânia, jovens poderão ganhar bolsa de R$ 1,1 mil e benefícios; veja como

Seleção será feita em três etapas e duração será de até 1 ano, podendo ser prorrogada por mais um

Gabriella Pinheiro - 22 de agosto de 2025

Fachada do IFG de Aparecida de Goiânia. (Foto: Google Street View)

O Instituto Federal de Goiás (IFG) no Câmpus de Aparecida de Goiânia está com seleção aberta para contratação de estagiário nas áreas de Educação e Educação Inclusiva.

Os interessados podem se inscrever, de forma online, por meio do site do IFG. O prazo vai até o dia 06 de setembro.

A seleção acontecerá por meio de três etapas, sendo elas: análise do histórico escolar, análise do currículo e entrevista.

Os selecionados atuarão de segunda a sexta-feira nos turnos vespertino e noturno e aos sábados no período matutino. O valor da bolsa de estágio é de R$ 1.125,69, mais auxílio-transporte no valor atual de R$ 10 por dia.

Conforme o edital, o estágio terá duração de até 1 ano, podendo ser prorrogado por mais um ano, com recesso de 15 dias consecutivos a cada seis meses.

O estagiário será preparado para o trabalho produtivo, o desenvolvimento de habilidades próprias da atividade profissional, o aperfeiçoamento técnico-cultural e científico e a contextualização curricular, mediante aplicação de conhecimentos teóricos.

Mais informações estão disponíveis no edital.

