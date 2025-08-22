Governo Federal e Ecovias Araguaia iniciam duplicação da BR-153 em Goiás; veja os trechos por município

Obra é considerada como uma das mais importantes em rodovias federais no estado

Paulo Roberto Belém - 22 de agosto de 2025

Obras nas rodovias. (Foto: Leandro Souza/Ecovias do Araguaia)

Vista como uma das obras mais importantes das rodovias federais em Goiás, o Governo Federal e a Ecovias Araguaia deram início nesta sexta-feira (22), à duplicação da BR-153.

Nesta etapa, o cronograma prevê 53,44 quilômetros de duplicações em Goiás, contemplando Uruaçu (16,4 km), Campinorte (7 km), Rialma (28,6 km) e Rianápolis (1,4 km), compreendendo parte dos 448,54 quilômetros de rodovias a serem duplicadas

Incluídas nesta fase das obras, a ampliação e duplicação da BR-153 ocorrem em Goiás e no Tocantins, têm investimento previsto de mais de R$ 500 milhões.

As intervenções contemplam, ainda, serviços de ampliação, como dois viadutos, retornos, três pontes, quase 30 km de vias marginais, quatro acessos e passarelas.

No geral, a Ecovias disse que o contrato de concessão prevê 622 quilômetros de duplicações. Serão investidos R$ 9,3 bilhões em obras, além de outros R$ 7 bilhões relativos a custos operacionais, conforme estimativas do Governo Federal.

Recentemente, a Ecovias Araguaia anunciou uma meta ousada, prometendo duplicar mais de 600 km da BR-153, tanto em Goiás quanto no Tocantins, até 2031.

Em Anápolis, todo o perímetro urbano da cidade da Transbrasiliana, como foi batizada a rodovia, já é duplicado. A 153 tem marco zero na cidade, no Trevo da Havan, onde se encontra com a BR-060.

