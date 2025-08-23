Cidade no interior de Goiás que se destaca pela excelente qualidade de vida e Educação

Com pouco mais de 100 mil habitantes, município tem conseguido aliar desenvolvimento econômico, políticas públicas eficientes e avanços no ensino, atraindo cada vez mais atenção em nível estadual e nacional

Anna Júlia Steckelberg - 23 de agosto de 2025

Vista aérea de Itumbiara. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Itumbiara)

Itumbiara, no Sul de Goiás, se consolidou como uma das cidades do interior que mais se destacam quando o assunto é qualidade de vida e Educação.

Com pouco mais de 100 mil habitantes, o município tem conseguido aliar desenvolvimento econômico, políticas públicas eficientes e avanços no ensino, atraindo cada vez mais atenção em nível estadual e nacional.

De acordo com o Índice de Progresso Social (IPS), que mede condições como saúde, segurança, educação e infraestrutura, Itumbiara ocupa hoje a décima posição entre todas as cidades goianas, com pontuação de 64,82.

O resultado reflete um trabalho de anos voltado à melhoria de serviços básicos e ao bem-estar da população.

Na área educacional, a cidade alcançou um marco histórico em 2025 ao conquistar o Prêmio MEC da Educação Brasileira, na categoria Educação em Tempo Integral.

O reconhecimento nacional colocou Itumbiara como referência para outros municípios, reforçando o modelo local de ensino integral que vem sendo implementado nas escolas da rede pública.

O desempenho positivo não é de agora. Em 2013, o município já aparecia com o maior Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM) de Goiás, alcançando 0,8540.

No ranking de desenvolvimento humano, o IDH-M de 0,752 garantiu a sétima posição no estado em 2010, confirmando a trajetória de bons resultados.

Esses números evidenciam uma cidade que soube crescer de forma estruturada. Ao mesmo tempo em que fortalece sua base econômica, especialmente com o setor de serviços e agroindústria, Itumbiara aposta em políticas públicas que melhoram diretamente a vida da população.

Com ruas arborizadas, expansão de áreas de lazer e constante investimento em saúde e educação, Itumbiara se mostra um exemplo de que o interior goiano pode combinar desenvolvimento com qualidade de vida.

