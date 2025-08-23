Empresa de energia anuncia investimento de R$ 400 milhões em Goiás

Também está prevista a instalação de cabos de fibra ótica em nove linhas de transmissão, totalizando 473 km de cobertura

Davi Galvão - 23 de agosto de 2025

Melhorias na rede elétrica por parte da EDP chegam aos R$ 400 milhões. (Foto: Divulgação)

A EDP Brasil anunciou que vai investir cerca de R$ 400 milhões em Goiás para ampliar e modernizar a rede de transmissão de energia. O objetivo é reforçar a infraestrutura elétrica e preparar o estado para receber grandes empreendimentos, como novos data centers.

O aporte será feito até 2027 e inclui ações como instalação de sistemas de teleproteção, alteamento de linhas, substituição de equipamentos e aumento da capacidade de subestações. Também está prevista a instalação de cabos de fibra ótica em nove linhas de transmissão, totalizando 473 km de cobertura.

As melhorias vão contemplar regiões estratégicas, entre elas a área metropolitana de Goiânia — que abrange Goiânia Leste, Xavantes, Anhanguera e Pirineus — além do norte do estado, com destaque para Itapaci.

Segundo o vice-presidente de Transmissão da EDP na América do Sul, Daniel Sarmento, o projeto vai garantir “uma rede de transmissão mais segura, digital e preparada para o futuro”, reduzindo falhas, ampliando a eficiência e fortalecendo a conectividade.

Atualmente, a empresa soma 756 quilômetros de linhas de transmissão e 14 subestações, com mais de R$ 480 milhões já aplicados em modernização e expansão desde então.

Além da transmissão, a companhia também tem investido em energia solar. Entre 2023 e 2024, foram R$ 230 milhões destinados à implantação de 11 usinas de geração distribuída, que juntas alcançam 46 MWp de capacidade instalada.

