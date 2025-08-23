Família pede ajuda para encontrar professor desaparecido há mais de um mês em Anápolis

Com histórico de depressão e dependência química, ele saiu de casa em 22 de julho e não foi mais visto

Da Redação - 23 de agosto de 2025

Daniel Santos, professor de dança. (Foto: Reprodução)

A família de Daniel Santos, de 36 anos, conhecido em Anápolis como Fuscão, procura por informações sobre seu paradeiro.

Morador do Setor Miragem, ele é professor de dança e tem histórico de depressão e dependência química. No dia 22 de julho, saiu de casa e, desde então, não foi mais visto.

De acordo com familiares, era comum que passasse alguns dias fora, principalmente nas proximidades do Terminal Rodoviário ou da Praça Bom Jesus.

Nesses locais, já foi encontrado outras vezes em situação de consumo de drogas. Desta vez, porém, não houve nenhum sinal.

Os pais, já idosos, estão desesperados com o desaparecimento e pedem toda a ajuda possível. Quem tiver informações pode entrar em contato pelo telefone (62) 9 8233-5122.

