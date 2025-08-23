‘Isso é crime’, diz Paola Carosella sobre tensão com Blogueirinha

23 de agosto de 2025

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Paola Carosella se pronunciou nas redes sociais neste sábado (23) sobre a repercussão da sua entrevista no último programa De Frente com Blogueirinha, na qual a apresentadora fez insinuações sobre a filha da chef, de 13 anos. Ela diz que os comentários feitos nas redes sociais sobre a jovem são criminosos.

“O que eu nunca ia imaginar era que uma fala minha sobre os gostos musicais da minha filha (criança) teria os desdobramentos que teve. Não por uma pessoa, mas por milhares de adultos, que nem por um segundo pensaram quais poderiam ser as consequências disso. Pior ainda, muitos nem sabem que isso é crime”, escreveu.

Sobre ter apagado os posts relacionados à entrevista de suas redes sociais, Paola disse que o humor precisa de limites: “Limite não é censura. Liberdade não é libertinagem”.

Na entrevista, exibida na última segunda-feira (18), Blogueirinha perguntou sobre os gostos da filha de Paola. A chef respondeu que a jovem é fã das cantoras Billie Eilish e Chappell Roan. A apresentadora reagiu e disse que a menina “vai ser insuportável” e, mais tarde, disse nas redes sociais que chegou a “pegar leve” no comentário.

Internautas repercutiram a participação e a fala de Blogueirinha, insinuando sobre a sexualidade da jovem.

Após a repercussão, Paola apagou os vídeos de sua participação de suas redes sociais. Questionada, ela respondeu alguns comentários. “Você tem filhos?” disse em um deles.

A chef também fez referência ao caso de “adultização” e exploração de menores denunciado pelo influenciador Felca em outro comentário: “Acho que temos muitos fãs de Hytalo Santos por aqui”.

Blogueirinha disse que suas falas foram mal-interpretadas: “Os stories que fiz nas minhas redes foram levados para outro lugar, sendo interpretados de maneira totalmente equivocada, gerando especulações e repercussões gravíssimas ao meu respeito”.