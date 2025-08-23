Morre Rosa Alzira, pioneira da confeitaria em Goiás

Fundadora da Sonho Meu, empresária deixa legado de talento e acolhimento

Da Redação - 23 de agosto de 2025

Rosa Alzira, empresária fundadora da confeitaria Sonho Meu.(Foto: Reprodução)

A empresária Rosa Alzira, de 80 anos, fundadora da tradicional confeitaria Sonho Meu, morreu neste sábado (23), em Goiânia.

O falecimento foi comunicado pela empresa por meio das redes sociais e gerou forte comoção.

“Com o coração apertado, comunicamos o falecimento da nossa querida Rosa Alzira. Ela foi uma pessoa muito amada e deixa lembranças que permanecerão para sempre em nossos corações. Que Deus conceda força e consolo aos familiares e amigos nesta hora de dor”, publicou a Sonho Meu.

A causa da morte não foi divulgada até o momento. O velório aconteceu das 11h às 16h, com missa às 14h, no Cemitério Jardim das Palmeiras, na capital.

O governador Ronaldo Caiado (UB) e a primeira-dama Gracinha se manifestaram em solidariedade à família e destacaram a importância de Rosa Alzira para a cultura e a gastronomia goiana.

Legado e reconhecimento

Pioneira da confeitaria em Goiás, Rosa Alzira construiu uma trajetória marcada por criatividade, dedicação e perseverança.

À frente da Sonho Meu, tornou-se referência no mercado de festas, transformando doces e bolos em verdadeiras obras de arte que marcaram gerações.

Amigos, familiares e clientes lembraram não apenas de sua habilidade profissional, mas também de sua doçura e acolhimento.

“Perdemos a doçura do seu sorriso físico, mas levaremos no coração seu acolhimento sorridente”, escreveu uma das homenagens.

Mãe de quatro filhos, Rosa se consolidou como símbolo de talento e inspiração, deixando um legado que ultrapassa as fronteiras regionais e permanece vivo na memória de todos que conviveram com ela.

