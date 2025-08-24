Motorista é ejetado de Kombi ao fazer manobra proibida e bater em Toyota RAV4 com crianças na BR-060

Encontrado inconsciente, o idoso foi socorrido por uma unidade do SAMU e levado às pressas para o HEANA

24 de agosto de 2025

Segundo a PRF, o condutor da Kombi também não tem habilitação para dirigir. (Foto: Captura)

Um grave acidente na BR-060, no perímetro urbano de Anápolis, deixou o motorista de uma Kombi em estado gravíssimo após ser ejetado do veículo. A colisão, ocorrida no final da tarde deste domingo (24), envolveu uma Toyota RAV4 que transportava uma família com crianças.

O Portal 6 apurou junto à Polícia Rodoviária Federal (PRF) que a colisão ocorreu quando o motorista da Kombi, de 61 anos, tentou realizar uma manobra proibida para acessar o Bairro de Lourdes.

A Toyota RAV4, que trafegava na rodovia, colidiu de forma transversal com a Kombi, arremessando o motorista para fora do veículo com a força do impacto.

O condutor da Kombi, que não possuía habilitação, foi encontrado inconsciente e com Traumatismo Cranioencefálico (TCE). Ele foi socorrido por uma equipe do SAMU e levado às pressas para o Hospital Estadual de Anápolis (HEANA).

Os cinco ocupantes da Toyota RAV4 sofreram lesões leves e foram encaminhados para o Hospital Ânima.

O trânsito na rodovia ficou lento durante o socorro às vítimas, mas o tráfego de veículo já foi normalizado.

Mais informações a qualquer momento.