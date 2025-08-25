Empresa de ônibus anuncia paralisação das linhas entre Anápolis, Pirenópolis e Corumbá de Goiás

Decisão passa a valer a partir de 30 de agosto e é decorrente de uma série de fatores

Gabriella Pinheiro - 25 de agosto de 2025

Terminal Rodoviário Josias Moreira Braga, em Anápolis. (Foto: Divulgação/ Prefeitura de Anápolis)

A empresa de ônibus Nova Evolução anunciou a descontinuação de três linhas de transporte intermunicipal entre as cidades de Anápolis-Corumbá de Goiás, Corumbá de Goiás-Cocalzinho de Goiás e Anápolis-Pirenópolis.

Segundo o comunicado emitido pela companhia nas redes sociais, a decisão passa a valer a partir do dia 30 de agosto e se deve a uma série de fatores que inviabilizaram a continuidade dos serviços.

Dentre as razões estão: aumento nos custos operacionais, concorrência desleal com o transporte clandestino (que impacta a demanda de passageiros) e queda no número de usuários — o que comprometeu o equilíbrio econômico-financeiro das linhas.

Em nota, a Nova Evolução destacou que sempre buscou oferecer um serviço de qualidade, com investimento em frota, tecnologia e infraestrutura, mas que, diante do cenário, “não restou alternativa senão a renúncia e entrega das autorizações à Agência Reguladora Estadual (AGR)”.

Veja o comunicado:

