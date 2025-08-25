O método mais simples para descobrir com quem uma pessoa mais fala no WhatsApp

Recurso do aplicativo mostra quem ocupa mais espaço nas conversas e revela pistas de quem é mais próximo

Magno Oliver - 25 de agosto de 2025

(Foto: Reprodução)

Muita gente não sabe, mas o próprio WhatsApp oferece uma ferramenta capaz de indicar com quem uma pessoa mais conversa no aplicativo.

Não é um relatório oficial, mas o recurso dá pistas valiosas sobre os contatos mais frequentes.

Para acessar, basta abrir o WhatsApp, ir em Configurações (ou Ajustes, no caso do iPhone), clicar em Armazenamento e dados e depois em Gerenciar armazenamento.

A lista que aparece traz todos os contatos e grupos, ordenados de acordo com o espaço que ocupam no celular.

Isso significa que aqueles que aparecem no topo são, em geral, os que mais trocam mensagens, fotos, vídeos e áudios com a pessoa. É uma forma rápida de identificar quem são os contatos mais próximos dentro do aplicativo.

Vale lembrar que o método mostra apenas o volume de interação — ou seja, quem envia e recebe mais arquivos e mensagens — e não necessariamente quem mantém conversas longas em tempo real.

Além disso, só é possível acessar essa função tendo o celular da própria pessoa em mãos, já que o WhatsApp não disponibiliza relatórios públicos sobre a frequência de contato.

Essa medida faz parte das políticas de privacidade da plataforma.

