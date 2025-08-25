Por que deixar roupas molhadas muito tempo na máquina pode trazer riscos, segundo médicos

Um hábito muito comum no cotidiano brasileiro e que traz perigos que muitas pessoas desconhecem

Magno Oliver - 25 de agosto de 2025

(Foto: Captura de Tela/ Instagram/ @jandeoficial)

A situação se repete com constância: você vai lavar as roupas na máquina de lavar e acaba deixando as peças molhadas lá dentro por horas. Quem nunca, não é mesmo?

Deixar roupas molhadas na máquina por muito tempo é um hábito comum em muitos lares brasileiros e com certeza você também já caiu nesse vacilo doméstico algum dia. No entanto, médicos alertam que a prática pode trazer sérios riscos à saúde.

O problema é mais comum do que parece, vai além do mau cheiro e envolve a proliferação de fungos e bactérias.

Por que deixar roupas molhadas muito tempo na máquina pode trazer riscos, segundo médicos

Quando o tecido permanece úmido por horas, cria-se um ambiente ideal para micro-organismos nocivos ali mesmo na máquina. Essas partículas podem provocar alergias, infecções de pele e até problemas respiratórios. Em casos mais graves, dermatites, crises de rinite e até infecções urinárias podem ser desencadeadas.

Segundo os médicos, a umidade favorece também o aparecimento de mofo nos tecidos. As roupas, mesmo lavadas, podem voltar a acumular agentes contaminantes durante o tempo parado ali de molho. Além disso, os odores desagradáveis podem se tornar difíceis de remover.

Outro ponto de atenção é o risco de transferência de micro-organismos para a pele e a possibilidade de causar infecções. Ao vestir roupas contaminadas, o contato direto pode agravar problemas dermatológicos, no couro cabeludo e até descamação de áreas sensíveis do corpo. Por isso, a recomendação é sempre retirar as peças da máquina logo após a lavagem e deixar ao sol para secagem rápida.

Em dias úmidos, vale investir em locais bem ventilados ou até mesmo em secadoras. Esse simples cuidado preserva a saúde, evita mau cheiro e mantém os tecidos mais limpos e duráveis.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!