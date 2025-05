Carne de panela com molho de cebola e ervas: é fácil e fica desmanchando na boca

Sirva com purê de batatas, arroz branco ou legumes grelhados

Anna Júlia Steckelberg - 31 de maio de 2025

(Foto: Captura da Tela/Instagram/ @nacozinhadakarle)

Sabe aquele prato que perfuma a casa toda e arranca elogios de quem experimenta? Essa carne de panela é exatamente isso, e com um bônus: fica pronta em pouco mais de uma hora, é sem glúten e o resultado é tão macio que a carne literalmente se desfaz na boca.

Além de deliciosa, essa receita é perfeita para quem busca uma refeição caseira, reconfortante e com um toque especial de ervas frescas. O segredo está na marinada com vinagre balsâmico e shoyu sem glúten, e no molho de cebola bem douradinha com alho-poró e tomates frescos.

A seguir, confira todos os detalhes para preparar essa maravilha na sua cozinha:

Ingredientes

Para a carne:

– 1 kg de acém limpo (em peça);

– 3 colheres (sopa) de vinagre balsâmico;

– 3 colheres (sopa) de molho shoyu sem glúten;

– Sal e pimenta-do-reino a gosto;

– Água fervente (para cobrir a carne na panela);

– 2 folhas de louro;

– Sálvia a gosto (ou tomilho, se preferir);

– 4 colheres (sopa) de azeite ou manteiga ghee.

Para o molho:

– 4 talos de alho-poró fatiados;

– 2 cebolas médias cortadas em fatias finas;

– 2 dentes de alho picados;

– 4 tomates maduros sem pele e picados;

– 1 litro do caldo do cozimento da carne;

– 2 colheres (sopa) de manteiga ghee ou sem sal;

– 1 e ½ colher (sopa) de amido de milho diluído em água;

– Flor de sal (ou sal comum), a gosto.

Modo de preparo

1. Marinada da carne:

Em uma tigela, tempere o acém com vinagre balsâmico, shoyu, sal e pimenta. Deixe marinar por 30 minutos na geladeira.

2. Selando e cozinhando:

Aqueça uma frigideira com azeite ou manteiga ghee e sele a carne inteira, até dourar bem todos os lados. Corte em pedaços médios e transfira para a panela de pressão. Cubra com água fervente, junte o líquido da marinada, louro e sálvia. Tampe e cozinhe por 15 minutos após pegar pressão.

3. Preparando o refogado:

Na mesma frigideira usada para dourar a carne, refogue o alho-poró e a cebola até ficarem bem dourados. Acrescente o alho e os tomates. Refogue por cerca de 5 minutos, mexendo sempre. Deglaceie a frigideira com um pouco de água para aproveitar todo o sabor.

4. Finalizando o molho:

Acrescente a manteiga ao refogado e, em seguida, o amido de milho diluído. Retire a pressão da panela, descarte o louro e a sálvia, e adicione o caldo do cozimento à frigideira. Cozinhe em fogo baixo até o molho engrossar levemente. Ajuste o sal.

5. Montagem final:

Misture a carne ao molho, envolvendo bem os pedaços. Em outra frigideira, doure algumas folhas de sálvia com um fio de azeite e use para finalizar o prato.

Sirva com purê de batatas, arroz branco ou legumes grelhados. É uma receita versátil que combina com tudo e agrada a todos os paladares.

