Criminosos desistem de assalto em Anápolis após verem quem era o dono da casa que invadiram

Dupla chegou a quebrar porta de vidro e começou a revirar cômodos em busca de dinheiro

Da Redação - 27 de agosto de 2025

Casa teve porta destruída e móveis revirados pelos suspeitos. (Foto: Reprodução)

Uma tentativa de assalto frustrada chamou atenção na madrugada desta quarta-feira (27), em Anápolis. Isso porque os criminosos teriam desistido do crime após se deparar com o dono da casa que invadiam.

O caso ocorreu por volta das 4h25, em uma residência localizada no bairro Residencial São Vicente.

Segundo relatos da vítima, de 20 anos, dois homens armados com faca, vestindo moletons de frio e usando capacetes, tentaram invadir a casa.

A dupla chegou a quebrar a porta de vidro e começou a revirar os cômodos em busca de dinheiro.

Durante a ação, o morador acordou e reconheceu um dos suspeitos, que já teria trabalhado como funcionário do pai dele.

Ao perceberem que haviam sido identificados, os criminosos desistiram do assalto e fugiram imediatamente em uma motocicleta, tomando rumo ignorado.

De acordo com a vítima, um dos envolvidos estaria utilizando tornozeleira eletrônica.

A Polícia Militar (PM) realizou buscas, mas até o momento os suspeitos não foram localizados. O caso foi encaminhado ao serviço de inteligência para identificação dos autores.

