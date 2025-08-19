Deu tudo errado: homem tenta invadir maternidade em Goiânia, mas é preso após sofrer queda

Imagens mostram situação "delicada" do suspeito depois de se acidentar

Da Redação - 19 de agosto de 2025

Homem precisou ser levado ao hospital após sofrer queda. (Foto: Reprodução)

Uma cena digna de roteiro tragicômico marcou a madrugada desta terça-feira (19), em Goiânia. Um homem de 33 anos, resolveu tentar a sorte invadindo uma maternidade localizada no Setor Aeroporto.

O desfecho, no entanto, foi bem diferente do que ele provavelmente imaginava: ao tentar fugir pelos telhados, acabou despencando, se machucando e sendo preso.

De acordo com relatos de funcionários do hospital, o indivíduo conseguiu acessar o local pelo telhado, mas acabou quebrando telhas. Pacientes e servidores logo notaram a movimentação e acionaram a polícia.

Na tentativa de escapar, o homem tentou pular muros e coberturas vizinhas. Porém, em um dos saltos, acabou caindo e se feriu na cabeça, braços e pernas, ficando incapacitado para continuar a fuga.

Quando a Polícia Militar (PM) chegou, encontrou o invasor praticamente “preso por si mesmo”, confinado e machucado em uma área da clínica.

Foi necessário até o apoio do Corpo de Bombeiros para retirá-lo dali, visto que ele não conseguia se retirar do local. No fim, uma porta precisou ser arrombada para que ele recebesse atendimento médico.

Além da invasão e dos danos causados à estrutura do hospital, o homem ainda teve o veículo removido para o pátio por estacionamento irregular.

Com passagens anteriores por crimes semelhantes, além de homicídio, o indivíduo foi levado ao Hospital de Urgências de Goiânia e, posteriormente, responderá judicialmente pelos novos delitos.

View this post on Instagram A post shared by Portal 6 (@portal6noticias)

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias da Grande Goiânia!