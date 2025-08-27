Febre nas redes sociais, Studio Ghibli terá filmes exibidos em Goiânia e Anápolis; saiba quando

Festival de cinema vai exibir 22 filmes do estúdio

Paulo Roberto Belém - 27 de agosto de 2025

A Viagem de Chihiro (2001), de Hayao Miyazaki (Divulgação/Netflix)

Lembram daquela febre nas redes sociais em que fotos eram transformadas nas artes do Studio Ghibli? Pois, então. Agora, filmes da produtora japonesa poderão ser vistos em Goiânia e Anápolis na programação do Ghibli Fest.

O festival de cinema vai exibir na telona 22 filmes do estúdio, a partir de 18 de setembro. Na capital, os palcos das exibições serão o Kinoplex do Goiânia Shopping e o Cine Cultura na Praça Cívica. Em Anápolis, o Cineprime sediará o evento.

Tudo pela celebração aos 40 anos do Studio Ghibli, produtora japonesa famosa pelas animações criadas pelo cineasta Hayao Miyazaki.

Em Goiás, o festival será exibido em duas partes, a marcada para mais próximo e a outra em 2026.

Em cada cinema, a veiculação dos filmes desta primeira fase pode variar, devendo os interessados conferirem mais próximo do evento, bem como sobre os valores dos ingressos.

Confira a lista de filmes

Parte 1 – Estreia em setembro de 2025

A Viagem de Chihiro (2001)

Meu Amigo Totoro (1988)

Túmulo dos Vagalumes (1988)

O Castelo Animado (2004)

Ponyo: Uma Amizade que Veio do Mar (2008)

Sussurros do Coração (1995)

Nausicaä do Vale do Vento (1984)

Meus Vizinhos, os Yamadas (1999)

Pom Poko (1994)

Memórias de Ontem (1991)

Eu Posso Ouvir o Oceano (1993)

Porco Rosso (1992)

Vidas ao Vento (2013)

O Serviço de Entregas da Kiki (1989)

Parte 2 – Estreia no primeiro semestre de 2026

O Castelo no Céu (1986)

Princesa Mononoke (1997)

O Reino dos Gatos (2002)

O Conto da Princesa Kaguya (2013)

Contos de Terramar (2006)

As Memórias de Marnie (2014)

Da Colina Kokuriko (2011)

O Mundo dos Pequeninos (2010)

