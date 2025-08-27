Febre nas redes sociais, Studio Ghibli terá filmes exibidos em Goiânia e Anápolis; saiba quando

Festival de cinema vai exibir 22 filmes do estúdio

Festival
A Viagem de Chihiro (2001), de Hayao Miyazaki (Divulgação/Netflix)

Lembram daquela febre nas redes sociais em que fotos eram transformadas nas artes do Studio Ghibli? Pois, então. Agora, filmes da produtora japonesa poderão ser vistos em Goiânia e Anápolis na programação do Ghibli Fest.

O festival de cinema vai exibir na telona 22 filmes do estúdio, a partir de 18 de setembro. Na capital, os palcos das exibições serão o Kinoplex do Goiânia Shopping e o Cine Cultura na Praça Cívica. Em Anápolis, o Cineprime sediará o evento.

Tudo pela celebração aos 40 anos do Studio Ghibli, produtora japonesa famosa pelas animações criadas pelo cineasta Hayao Miyazaki.

Em Goiás, o festival será exibido em duas partes, a marcada para mais próximo e a outra em 2026.

Em cada cinema, a veiculação dos filmes desta primeira fase pode variar, devendo os interessados conferirem mais próximo do evento, bem como sobre os valores dos ingressos.

Confira a lista de filmes

Parte 1 – Estreia em setembro de 2025

  • A Viagem de Chihiro (2001)
  • Meu Amigo Totoro (1988)
  • Túmulo dos Vagalumes (1988)
  • O Castelo Animado (2004)
  • Ponyo: Uma Amizade que Veio do Mar (2008)
  • Sussurros do Coração (1995)
  • Nausicaä do Vale do Vento (1984)
  • Meus Vizinhos, os Yamadas (1999)
  • Pom Poko (1994)
  • Memórias de Ontem (1991)
  • Eu Posso Ouvir o Oceano (1993)
  • Porco Rosso (1992)
  • Vidas ao Vento (2013)
  • O Serviço de Entregas da Kiki (1989)

Parte 2 – Estreia no primeiro semestre de 2026

  • O Castelo no Céu (1986)
  • Princesa Mononoke (1997)
  • O Reino dos Gatos (2002)
  • O Conto da Princesa Kaguya (2013)
  • Contos de Terramar (2006)
  • As Memórias de Marnie (2014)
  • Da Colina Kokuriko (2011)
  • O Mundo dos Pequeninos (2010)

