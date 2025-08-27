Goiana surpreende ao mostrar o que encontrou ao entrar em aplicativo de relacionamento

Procura por par ideal tem arrancado risadas de jovem, que afirma ter se surpreendido com descrições

Gabriella Pinheiro - 27 de agosto de 2025

Imagem mostra tela de celular no app Tinder. (Foto: Clara Jardim/Portal 6)

Na tentativa de encontrar um par romântico, uma moradora de Goiânia resolveu apostar as fichas no famoso aplicativo de relacionamento Tinder. A procura, segundo Carla (nome fictício), de 23 anos, tem rendido risadas pelas peripécias encontradas nas descrições.

Em prints enviados ao Portal 6, ela mostra o perfil de um homem, de 34 anos, que compartilha alguns fatos sobre si, destacando inclusive o tamanho de algo peculiar.

“Atenção! Não sou alto, não tenho o * enorme e possuo rotinas diárias. Não sou rico. Apenas um CLT. Obs: para não criar expectativas erradas”, escreveu ele.

Outra surpresa foi o perfil de um homem com o nome anônimo. Descrito como um rapaz de 23 anos e com 1,95 m de altura, ele promete pagar para quem topar um encontro com ele.

“Estou aqui apenas para me divertir. Pago por isso. Dá match e o resto te falo como. Te pago para se divertir comigo, tudo no sigilo, sem segredos entre nós. Não sou um velho, apenas alguém novo querendo se divertir da melhor forma. Um valor alto para nós nos conhecermos”, diz.

Já um jovem de 25 anos também surpreendeu a usuária. Na descrição, é revelado que o perfil pertence, na verdade, a um casal que está em busca de novas experiências.

De acordo com a dupla, eles querem explorar e se conectar com pessoas que compartilhem da mesma vibe.

“Se você é aberta, divertida e está em busca de momentos inesquecíveis, vamos conversar!”, afirmam.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!