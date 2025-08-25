Delegada revela detalhes sobre prisão de homem que teria abusado de criança em Anápolis

Suspeitas começaram após vítima ter mudanças abruptas no comportamento

Gabriella Pinheiro - 25 de agosto de 2025

Imagem mostram homem sendo preso, à esquerda, e delegada Aline Lopes, à direita. (Foto: Reproduçao)

A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) da Polícia Civil (PC) de Anápolis prendeu, nesta segunda-feira (25), um homem, de 54 anos, suspeito de ter cometido estupro de vulnerável contra uma criança que, na época, tinha 11 anos.

Segundo a delegada responsável pelo caso, Aline Lopes, as investigações tiveram início na última quinta-feira (21), quando a família procurou a delegacia para denunciar o ocorrido.

De acordo com eles, a suspeita de que algo estava errado começou após a vítima apresentar mudanças abruptas no comportamento como depressão, crises de ansiedade e automutilação.

Ao ser questionada, ela revelou que havia sofrido abusos sexuais praticados pelo homem, que era casado com a tia da menor.

Em depoimento, a criança ainda afirmou que era ameaçada com uma arma de fogo pelo suposto autor para não revelar os abusos.

“De forma muita rápida, nós reunimos os elementos necessários para que fosse pedido a prisão desse homem ao Poder Judiciário. Essa prisão foi deferida de maneira muito rápida, após um parecer muito rápido do Ministério Público, e na manhã de hoje demos o cumprimento da prisão preventiva”, destacou a delegada.

Além da prisão, um mandado de busca e apreensão foi cumprido na residência do homem, onde o armamento foi apreendido.

O suspeito foi levado até à unidade prisional, onde está à disposição do Poder Judiciário, e responderá pelo crime de estupro de vulnerável e posse irregular de arma de fogo, cujas penas, somadas, podem chegar a 18 anos de reclusão.

