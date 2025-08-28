Está em perigo? Confira o truque para ligar discretamente para a polícia sem ninguém perceber

É fundamental conhecer os recursos de emergência disponíveis no celular, tanto no Android quanto no iOS

Pedro Ribeiro - 28 de agosto de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels)

Saber como ligar para a polícia discretamente pode salvar vidas em situações de risco. Imagine que você está em perigo, mas não pode falar nem demonstrar que está pedindo ajuda. Nessas horas, cada detalhe faz diferença.

Por isso, é fundamental conhecer os recursos de emergência disponíveis no celular, tanto no Android quanto no iOS.

A boa notícia é que existem atalhos simples que permitem acionar a polícia de forma silenciosa e rápida, sem chamar a atenção de quem está por perto.

Muitas pessoas ainda não sabem, mas os smartphones modernos têm funções de segurança embutidas que podem ser acionadas em segundos. Esses recursos permitem ligar para a polícia discretamente, sem precisar desbloquear a tela ou discar o número. Além disso, alguns aparelhos enviam automaticamente a sua localização para contatos de confiança. Isso pode ser decisivo em casos de assalto, sequestro ou violência doméstica.

Como ligar para a polícia discretamente no iOS

Se você usa iPhone, o processo é bem rápido. Basta apertar várias vezes seguidas o botão lateral de bloqueio de tela. O celular emitirá uma contagem regressiva e, logo em seguida, acionará o número de emergência configurado — no Brasil, o 190 para a polícia. Dessa forma, você consegue pedir ajuda sem precisar abrir aplicativos ou falar nada.

Como ligar para a polícia discretamente no Android

Nos celulares Android, a função varia de acordo com a fabricante. Em muitos modelos, basta pressionar o botão liga/desliga cinco vezes rapidamente para que a chamada de emergência seja feita automaticamente. Em outros aparelhos, é preciso ativar previamente a opção “SOS de Emergência” nas configurações. Após ativado, o atalho também permite ligar para a polícia discretamente e, em alguns casos, enviar sua localização para contatos cadastrados.

Dicas para usar o recurso sem erros

Antes de contar apenas com esse truque, é importante testar o recurso no seu celular. Vá até as configurações, encontre a seção de “Emergência” ou “SOS” e veja como funciona no seu modelo. Lembre-se também de manter a bateria carregada, já que, em emergências, cada segundo pode ser crucial. Outra dica é avisar pessoas de confiança sobre esse recurso, para que elas também saibam como agir se um dia precisarem.

A importância de estar preparado

Ninguém espera passar por uma situação de risco, mas a prevenção faz diferença. Ter em mente como ligar para a polícia discretamente aumenta suas chances de pedir socorro sem colocar sua segurança ainda mais em perigo.

