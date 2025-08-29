Apostadores em Goiás levam bolada em Mega-Sena de R$ 3,5 milhões

Prêmio acumulou para o próximo sorteio, que deve ser realizado neste sábado (30)

Davi Galvão - 29 de agosto de 2025

Cartelas da Mega-Sena. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Nenhum dos participantes conseguiu cravar as seis dezenas e levar para casa o grande prêmio de R$ 3,5 milhões no concurso 2907 da Mega-Sena, sorteado nesta quinta-feira (28).

Os números dessa edição foram 30 – 33 – 42 – 44 – 52 – 56.

Apesar disso, dois goianos tiraram a sorte grande e abocanharam parte do montante, levando para casa, juntos, quase R$ 100 mil.

Um dos jogos foi feito em Goiânia, enquanto o outro foi realizado em Porangatu, sendo ambas as apostas no formato simples, isto é, sem ser bolão, e renderam a cada sortudo as quantias de R$ 49.173,21.

Como participar

O próximo sorteio da Mega-Sena deve ser realizado neste sábado (30), com prêmio estimado em R$ 8 milhões.

Para concorrer ao concurso, basta fazer uma aposta até uma hora antes do sorteio nas lotéricas credenciadas. Além disso, o internet banking ou site Loterias Online também está disponível.

Uma das loterias mais populares do Brasil, na Mega Sena você marca entre 6 a 15 números dentre os 60 disponíveis na cartela e fatura prêmio se acertar 6, 5 ou 4.

Entretanto, os valores dos prêmios variam de acordo com o acumulado. Com sorteios realizados regularmente às quartas e sábados, sempre às 20h, a aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6.