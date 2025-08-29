Cachorro é resgatado pela PM em Aparecida de Goiânia após ser encontrado em desnutrição grave

Animal estava tão fraco que não conseguia nem se erguer sozinho

Augusto Araújo - 29 de agosto de 2025

Dono do animal havia o abandonado em casa vazia. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Aparecida de Goiânia)

Um jovem, de 22 anos, foi preso pela Polícia Militar (PM) em Aparecida de Goiânia, após uma denúncia de que ele teria abandonado um cachorro em uma residência vazia, no Setor Andrade Reis.

Conforme informado pela Prefeitura, a investigação começou após denúncia sobre a situação do animal.

Assim, em ação conjunta da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Aparecida (Semma), PM e Guarda Civil Municipal (GCM), o cão, da raça pitbull foi localizado no imóvel.

A situação dele era degradante. O cachorro estava em estado grave de desnutrição e desidratação, sem forças sequer para se levantar.

Dessa forma, ele foi resgatado, alimentado e encaminhado para uma clínica veterinária.

O tutor do animal foi identificado e preso, sendo conduzido à Central de Flagrantes de Aparecida.

Agora, ele deve responder por maus tratos contra animais, podendo receber pena de prisão de dois a cinco anos, além da multa.

