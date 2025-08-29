Encontro inesperado entre ex-sogra e ex-nora em tradicional academia de Anápolis quase acabou em morte

Uma anilha foi usada pela mulher após ambas se agredirem com chutes e tapa na cara

Da Redação - 29 de agosto de 2025

Academia Hugo Trainer na Avenida Universitária. (Foto: Reprodução)

Um encontro inesperado entre ex-sogra e ex-nora em uma tradicional academia de Anápolis quase terminou em tragédia na tarde da última quarta-feira (28).

O conflito, que começou com tentativas de diálogo, escalou rapidamente para agressões físicas e culminou com uma das envolvidas tentando usar uma anilha como arma.

Segundo o registro policial, a ex-nora estava treinando na Academia Hugo da Avenida Universitária, na Vila Santa Isabel,por volta das 16h15, quando avistou a ex-sogra no local.

A mulher mais nova tentou conversar por duas vezes, mas a ex-sogra estava visivelmente alterada e agressiva, direcionando palavras ofensivas como “puta”, “vagabunda” e dizendo que a ex-nora “tinha que morrer”.

O conflito verbal rapidamente se transformou em agressão física quando a ex-sogra começou a chutar a ex-nora. Em legítima defesa, a mulher mais nova puxou a perna da agressora e conseguiu desferir um tapa no rosto da ex-sogra.

A situação se tornou ainda mais perigosa quando a mulher mais velha pegou uma anilha com a intenção de agredir a ex-nora.

A tentativa de usar o equipamento da academia como arma foi impedida por pessoas que estavam próximas ao local do conflito.

Após a intervenção de outros frequentadores da academia, a ex-nora conseguiu sair do estabelecimento e acionou a Polícia Militar, que não chegou a comparecer ao local no momento do ocorrido.

No dia seguinte ao conflito, a situação ganhou uma nova dimensão quando o ex-marido da vítima postou uma foto nas redes sociais com uma versão distorcida dos fatos.

Na publicação, ele alegava falsamente que a ex-mulher e seu atual noivo estavam agredindo uma idosa na academia, sendo que o noivo não havia se envolvido na discussão.

A ex-nora procurou a delegacia para registrar a ocorrência, sendo enquadrados os crimes de lesão corporal dolosa e calúnia.

O caso será investigado pelo 5ª DP de Anápolis.