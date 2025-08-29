Plano Estadual prevê aumento de 50% no número de detentos trabalhando até 2026

Objetivo é expandir as oportunidades de trabalho para os apenados, através de parcerias público-privadas e com entidades públicas

Samuel Leão - 29 de agosto de 2025

Polícia Penal acompanha trabalho de detentos. (Foto: Divulgação/PP)

A Polícia Penal de Goiás (PPGO) lançou o Plano Estadual de Trabalho do Sistema Penal, que visa aumentar em 50% a quantidade de pessoas privadas de liberdade envolvidas em atividades laborais até 2026. O plano já projeta um avanço de 20% no próximo ano, com metas bem definidas para os próximos três anos.

O objetivo é expandir as oportunidades de trabalho para os apenados, através de parcerias público-privadas e com entidades públicas, além de oferecer capacitação profissional em conjunto com o Sistema “S”, que envolve o Senai e Senac. O projeto ainda prevê o aumento das vagas de trabalho dentro e fora das unidades prisionais.

Atualmente, a Polícia Penal já possui 44 parcerias firmadas, sendo 37 com municípios e 7 com órgãos estaduais e outras entidades públicas. Além disso, outras 17 parcerias estão em andamento e 10 novas parcerias público-privadas foram estabelecidas.

O gerente de Produção Agropecuária e Industrial da Polícia Penal de Goiás, Paulo Sérgio Silva Santos, destacou que a iniciativa inclui a oferta de trabalho para reeducandos tanto dentro quanto fora das unidades prisionais, além de oferecer capacitação e a utilização do trabalho de apenados para manutenção de unidades prisionais.