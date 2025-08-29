Plano Estadual prevê aumento de 50% no número de detentos trabalhando até 2026

Objetivo é expandir as oportunidades de trabalho para os apenados, através de parcerias público-privadas e com entidades públicas

Samuel Leão Samuel Leão -
Plano Estadual prevê aumento de 50% no número de detentos trabalhando até 2026
Polícia Penal acompanha trabalho de detentos. (Foto: Divulgação/PP)

A Polícia Penal de Goiás (PPGO) lançou o Plano Estadual de Trabalho do Sistema Penal, que visa aumentar em 50% a quantidade de pessoas privadas de liberdade envolvidas em atividades laborais até 2026. O plano já projeta um avanço de 20% no próximo ano, com metas bem definidas para os próximos três anos.

O objetivo é expandir as oportunidades de trabalho para os apenados, através de parcerias público-privadas e com entidades públicas, além de oferecer capacitação profissional em conjunto com o Sistema “S”, que envolve o Senai e Senac. O projeto ainda prevê o aumento das vagas de trabalho dentro e fora das unidades prisionais.

Atualmente, a Polícia Penal já possui 44 parcerias firmadas, sendo 37 com municípios e 7 com órgãos estaduais e outras entidades públicas. Além disso, outras 17 parcerias estão em andamento e 10 novas parcerias público-privadas foram estabelecidas.

O gerente de Produção Agropecuária e Industrial da Polícia Penal de Goiás, Paulo Sérgio Silva Santos, destacou que a iniciativa inclui a oferta de trabalho para reeducandos tanto dentro quanto fora das unidades prisionais, além de oferecer capacitação e a utilização do trabalho de apenados para manutenção de unidades prisionais.

Leia também

Samuel Leão

Samuel Leão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás, com passagens por veículos como Tribuna do Planalto e Diário do Estado. É mestrando em Territórios e Expressões Culturais no Cerrado pela Universidade Estadual de Goiás e atualmente assina a coluna Rápidas, no Portal 6, onde publica informações exclusivas e os bastidores da política, economia e outros temas de interesse público.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade
+ Notícias