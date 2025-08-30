Donald Trump morreu e a culpa é da Alcione? Internet não perdoa e memes viralizam
Boato sobre a morte do presidente dos Estados Unidos tomou conta da internet e fala de Alcione sobre “macumbinha” voltou a viralizar
Na madrugada deste sábado (30), as redes sociais foram tomadas por rumores de que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, teria morrido.
Até agora, porém, não há nenhuma confirmação oficial nem pronunciamento da Casa Branca, da imprensa norte-americana ou de pessoas próximas ao republicano.
Enquanto a especulação corria solta, a internet, que não perdoa nada, resgatou um vídeo da cantora Alcione exibido no programa É de Casa no início do mês.
Na ocasião, em tom de brincadeira, a artista afirmou que faria uma “macumbinha” para Trump.
A fala, que já havia viralizado, voltou com força nesta madrugada. “Se essa história que o Trump morreu for verdade vai ser um dos maiores plot twists da história”, escreveu um usuário do X (antigo Twitter), ao lado de um print da cantora.
Outro ironizou: “Se o Trump morreu mesmo como estão dizendo, será uma das macumbas mais fortes e bem feitas da história. Imagina entrar num livro de história americana? Alcione sabe mesmo ser doce, dengosa e polida.”
Se o Trump morreu mesmo como estão dizendo, será uma das macumbas mais fortes e bem feitas da história. Imagina entrar num livro de história americana? Alcione sabe mesmo ser doce, dengosa e polida. pic.twitter.com/aYYH1cQHt5
Nas redes, não faltaram memes associando a declaração da maranhense ao boato da morte do republicano. “Trump tem a bomba atômica e o Brasil tem a macumba da Alcione”, disparou outro internauta.