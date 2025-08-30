Últimos dias de inscrições para Vestibular da UFG com mais de 2,2 mil vagas

Neste semestre, instituição optou em retornar com provas tradcionais de acesso, aliando ao ingresso pelo Sisu

Paulo Roberto Belém - 30 de agosto de 2025

Faculdade de Direito da UFG fica na Praça Cívica (Foto: Google)

Restam poucos dias para o término do prazo das inscrições para o Vestibular Universidade Federal de Goiás (UFG) 2026. Neste semestre, estão sendo oferecidas oportunidades de acesso a mais de 75 cursos da instituição de ensino.

São 2.209 vagas, incluindo a formação de cadastro reserva. Assim, à medida que as chamadas forem acontecendo, há a possibilidade de serem convocados os classificados fora da quantidade inicial de acessos de cada curso.

Os interessados podem se inscrever até o dia 05 de setembro, exclusivamente pelo site do Instituto Verbena, clicando aqui. A banca organizadora é um braço da instituição federal em Goiás.

A partir deste processo, foi retornado o acesso à UFG por meio da tradicional realização de provas por competência da própria instituição. O método é um complemento ao ingresso via Sistema de Seleção Unificado (SiSU).

A ideia é aliar os que passarem pelo vestibular e os que acessarem à universidade via realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). “Permitindo que a Universidade atinja a meta de 100% de preenchimento das vagas oferecidas”, anunciou a UFG.

Todas as informações do Vestibular estão disponíveis no site do Instituto Verbena, incluindo os editais, o que se deve estudar e outras informações específicas para a realização da prova, prevista para ocorrer em 19 de outubro.

O Instituto Verbena/UFG possui uma Central de Atendimento aos candidatos, que funciona de segunda a sexta-feira, das 09h às 17h, atendendo no telefone (62) 3121-3115 ou e-mail [email protected], das 08h às 17h.

