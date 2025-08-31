Com apenas 10 anos, atleta de Anápolis brilha no karatê e vai representar o Brasil no Pan-Americano

Apesar do tempo recente, criança já tem coleção de medalhas em várias competições

Gabriella Pinheiro - 31 de agosto de 2025

Atleta Thayla Soares Akamine. (Foto: Arquivo Pessoal)

Com apenas 10 anos, a atleta Thayla Soares Akamine, praticante de karatê pela ONG Amor ao Próximo, sediada em Anápolis, vem se destacando no esporte e já se consagra como bicampeã brasileira.

Ao Portal 6, a mãe da pequena, Sheila Rodrigues Soares, revelou que a criança já é faixa amarela e treina a modalidade estilo Shotokan – arte marcial que combina força física e mental – há apenas 18 meses. Com o título, ela agora se prepara para representar o Brasil no Pan-Americano de Karatê.

O tempo pode ser recente, mas já tem servido para que a criança tenha uma coleção de medalhas em várias competições. Dentre as conquistas, estão: ouro na 2ª fase do Campeonato Goiano 2024; ouro e prata em kumite na Copa Anápolis 2025; ouro e prata na 1ª etapa em kumite no Campeonato Brasileiro 2025 – São Paulo (todas kata); prata e bronze em kumite na 1ª fase do Campeonato Goiano 2025 e ouro em kumite e prata em kata na 2ª etapa do Campeonato Brasileiro 2025 – Rio de Janeiro.

“Sentimento de gratidão. Ela é meu orgulho! É muito gratificante para o coração de uma mãe poder acompanhar seu esforço, dedicação e suas conquistas. Falo pra ela direto que estarei sempre na arquibancada dos ginásios e da vida sempre torcendo por ela”, diz Sheila.

Segundo a mãe, a filha disputará em breve o Campeonato Brasileiro, de 05 a 07 de setembro de 2025, em Brasília, no Distrito Federal (DF), e o Pan-Americano de Karatê, de 20 a 23 de novembro de 2025, em Natal, Rio Grande do Norte.

