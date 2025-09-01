Mulher vê companheiro com outra na cama e situação quase tem desfecho trágico, em Goiás

Polícia Militar foi acionada e encontrou a arma do crime escondida atrás de um tanque

Mulher confessou ter utilizado uma faca para agredir o companheiro. (Foto: Reprodução)

Na noite de domingo (31), uma tentativa de homicídio mobilizou a Polícia Militar (PM) em Acreúna. A denúncia informava que um homem havia sido ferido com golpes de faca.

Quando os militares chegaram ao endereço, a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já prestava socorro à vítima, de 41 anos, que apresentava cortes na região do pescoço.

Durante varredura, os militares encontraram a faca utilizada no ataque, escondida atrás de um tanque, e a apreenderam.

Testemunhas relataram que a autora seria a companheira do homem, de 34 anos, com quem mantinha relacionamento, mas morava em outra residência, e que fugiu logo após o crime.

Com base nas informações repassadas, os policiais realizaram buscas e conseguiram localizar a suspeita em uma casa de conhecidos.

Segundo o relato da própria autora, a situação teria começado após um desentendimento. Ela contou que, ao procurar o companheiro em sua casa, acabou encontrando-o em momento íntimo com outra mulher.

Nervosa, ela pegou uma faca na cozinha e o chamou para o quarto. Lá, após breve discussão, desferiu dois golpes contra o pescoço dele.

A autora contou que o companheiro ainda tentou se defender, mas que ela o acertou com o cabo de um rodo e fugiu do local.

Diante dos fatos, a mulher foi levada à delegacia, junto com a arma apreendida, para os procedimentos legais.

