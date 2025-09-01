Saiba o que será feito com as canetas emagrecedoras apreendidas no Camelódromo de Campinas, em Goiânia

Portal 6 procurou a Polícia Civil, que deu detalhes sobre o que será realizado com os produtos

Gabriella Pinheiro - 01 de setembro de 2025

Foto mostra canetas emagrecedoras apreendidas pela PC. (Foto: Divulgação/PMGO)

Apreendidas pela Central Geral de Flagrantes por equipes da Polícia Militar de Goiás (PMGO) — incluindo a PM2, Força Tática e o serviço de inteligência (ALI) do 30º BPM —, as 32 canetas emagrecedoras falsificadas encontradas no Camelódromo de Campinas, em Goiânia, na última sexta-feira (30), seguirão um novo rumo.

À reportagem do Portal 6, a Polícia Civil (PC) alegou que os produtos retidos aguardam o parecer de um juiz ou juíza. Após a determinação e autorização judicial, eles seguirão para “destruição/inutilização”.

Nesse caso, os itens poderão ser incinerados de forma controlada, em fornos industriais licenciados para resíduos tóxicos, ou levados a empresas especializadas no descarte de resíduos químicos e farmacêuticos.

Conforme as investigações, os produtos eram comercializados em uma loja de celulares. As embalagens eram montadas e falsificadas no local para simular originalidade.

Os medicamentos sequer possuíam registro da Anvisa, representando risco à saúde pública. As canetas eram vendidas por cerca de R$ 4 mil, e o prejuízo estimado é de R$ 134.400.

Um adulto foi preso e um adolescente foi apreendido em flagrante. Ambos foram enquadrados por falsificação e comercialização irregular de medicamentos.

