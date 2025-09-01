Vídeo mostra homem sendo linchado no Centro de Anápolis; imagens são assustadoras

Cenas foram flagradas por um morador, que fez observações sobre a segurança na região

Paulo Roberto Belém - 01 de setembro de 2025

Leitor do Portal 6 flagrou situação neste domingo (31) (Foto: Captura)

Um vídeo contendo imagens de um homem sendo linchado na região Central de Anápolis foi enviado ao Portal 6 por um leitor, que demonstrou preocupação com a segurança pública do perímetro.

Segundo a fonte, que falou sob a condição de anonimato, a confusão foi registrada por volta das 18h30 deste domingo (31), próximo à Igreja Santo Antônio, localizada na Avenida Tiradentes.

Nas imagens, é possível ver um grupo de pessoas batendo no homem vestido de vermelho. Ele chega a cair no chão e a receber mais socos. Um objeto, que não foi possível identificar, foi lançado contra ele. Em seguida, o grupo se dispersa, deixando o que apanhou para trás.

A reportagem tentou apurar o registro do episódio pelas forças policiais, mas nada foi localizado. O leitor fez uma análise de como observa a questão da segurança do Centro de Anápolis, considerando as cenas do homem sendo linchado.

“O setor Central tá cheio de pessoas em situação de rua e usuário de droga”, disparou, emendando que não percebeu qual seria a motivação das agressões que registrou. “Fico assustado até de descer lá embaixo [do prédio]”, narrou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Portal 6 (@portal6noticias)



