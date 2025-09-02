Entenda por que o WhatsApp ficará mais parecido com o MSN

Nova função promete modernizar conversas e trazer mais personalização aos usuários digitais

Magno Oliver - 02 de setembro de 2025

(Foto: Reprodução / MSN)

O WhatsApp começou a liberar um novo recurso que promete mudar a forma como os usuários personalizam suas informações para os contatos profissionais na agenda e pessoas próximas. A atualização, disponível inicialmente na versão beta, segundo a META, permitirá configurar status temporários com um tempo limite pré-definido.

A novidade lembra muito antigas funções do MSN, que marcavam presença na rotina digital de conversa de milhões de pessoas nos anos 2000. A META explica que, com a nova função, os usuários poderão definir mensagens de status que desaparecerão automaticamente.

O tempo pode variar entre 30 minutos e um mês, oferecendo liberdade para atualizações rápidas para você deixar mensagens, como “estou em reunião” ou “estou viajando”. Além disso, o usuário poderá incluir emojis e personalizar totalmente a exibição para seus contatos autorizados.

Entenda por que o WhatsApp ficará mais parecido com o MSN

Segundo informações do Wabetainfo, o status temporário aparecerá diretamente nas conversas e na tela de informações do contato. A mensagem ficará visível no topo da janela de bate-papo e alternará com os dados exibidos por último. Assim, quem visualizar a conversa, poderá identificar o status atualizado de forma prática e dinâmica.

Outro ponto interessante é que a função permite editar, atualizar ou excluir a mensagem a qualquer momento. As configurações também respeitam as preferências de privacidade, garantindo que apenas os contatos autorizados visualizem as informações. O objetivo da plataforma é facilitar a comunicação e oferecer mais autonomia para cada usuário.

Por enquanto, o recurso está disponível apenas para testadores das versões beta do Android e iOS. Caso os testes sejam bem-sucedidos, a atualização será liberada para todos os usuários nas próximas semanas. A META avalia que a novidade promete tornar a experiência de uso ainda mais interativa, moderna e próxima dos tempos do MSN.

