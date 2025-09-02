Iguaria mineira viraliza nas redes sociais e conquista o paladar dos internautas
Combinação gastronômica inesperada conquista o público, chama atenção na internet e desperta o desejo nos usuários
Uma publicação feita pela usuária @luacomacento no X (antigo Twitter) viralizou e imediatamente despertou o apetite dos internautas só pela composição na foto. Na postagem, ela contou que estava em Belo Horizonte saboreando nada menos que um pão de queijo recheado com, PASMEM, filé mignon à parmegiana.
O pão de queijo, símbolo clássico da gastronomia de Minas Gerais, ganhou uma versão ousada e sofisticada com o recheio da carne à parmegiana e ainda um suquinho ao lado para acompanhar.
A união de tradição e inovação agradaram aos internautas e despertaram a curiosidade de quem ainda nunca tinha visto tal montagem, muito menos experimentado a criação gostosa. A foto e a legenda divertida rapidamente chamaram a atenção, gerando milhares de curtidas e reações à novidade.
Iguaria mineira viraliza nas redes sociais e conquista o paladar dos internautas
Na legenda, a autora escreveu o texto em resposta a um usuário que havia postado uma montagem de um pão de queijo recheado com fatias de bacon alegando ser o “terror dos mineiros”. Ela repostou e comentou em seguida: “amigo, eu moro em belo horizonte e estava comendo pão de queijo recheado com filé mignon à parmegiana um dia desses. o mineiro é um povo sem frescura”.
A frase caiu no gosto dos usuários e impulsionou a popularidade da iguaria, que rapidamente virou assunto nacional. A criatividade da combinação surpreendeu até mesmo os amantes da culinária tradicional mineira. Muitos usuários disseram que fariam fila para provar a receita que mistura texturas e sabores de forma única.
Leia também
- Confira o resultado da Mega Sena 2909 deste terça-feira (02); prêmio é de R$ 14 milhões
- Confira o resultado da Quina 6816 desta terça-feira (02); prêmio é de R$ 10,5 milhões
- Articulações hiperflexíveis: raridade que transforma o corpo em ‘borracha’
- 6 sinais de que um homem não quer compromisso, segundo conselheiras amorosas
Confira a publicação na íntegra da postagem:
amigo, eu moro em belo horizonte e estava comendo pão de queijo recheado com FILÉ MIGNON À PARMEGIANA um dia desses. o mineiro é um povo sem frescura https://t.co/LiQlSQ0aKC pic.twitter.com/mfz6qK02Uj
— Luá ✨🏳️⚧️ (@luacomacento) August 25, 2025
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!