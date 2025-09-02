Jovem morre após grave acidente de trânsito em rodovia de Goiás
Morte foi confirmada pela equipe médica ainda no local do ocorrido
Um grave acidente de trânsito registrado na noite de segunda-feira (1º), resultou na morte de um jovem de 23 anos e deixou outro ferido, na GO-512, próximo ao trevo que dá acesso ao município de Avelinópolis, região Central de Goiás.
De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, a colisão foi frontal e envolveu uma motocicleta Honda/CG 150 Titan, conduzida pelo jovem, e um Chevrolet Montana, dirigido por um motorista de 28 anos.
O impacto ocorreu aproximadamente 2 km após o trevo da GO-326.
Com a violência da batida, o motociclista morreu ainda no local. A morte foi confirmada pelo médico plantonista do hospital municipal de Avelinópolis, que também prestou atendimento ao condutor do carro.
O motorista foi socorrido pelo Samu, mas já recebeu alta da unidade hospitalar.
A perícia técnica foi acionada e realizou os trabalhos no local. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).
A motocicleta teve perda total e foi liberada para familiares, enquanto o carro foi levado ao pátio da barreira de fiscalização de Anicuns e posteriormente liberado a um representante do motorista.
O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.
A Polícia Civil (PC) deve investigar as circunstâncias do acidente.
