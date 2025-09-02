Jovem morre após grave acidente de trânsito em rodovia de Goiás

Morte foi confirmada pela equipe médica ainda no local do ocorrido

Da Redação - 02 de setembro de 2025

Motociclista morreu após colisão com carro na GO-512. (Foto: Reprodução)

Um grave acidente de trânsito registrado na noite de segunda-feira (1º), resultou na morte de um jovem de 23 anos e deixou outro ferido, na GO-512, próximo ao trevo que dá acesso ao município de Avelinópolis, região Central de Goiás.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, a colisão foi frontal e envolveu uma motocicleta Honda/CG 150 Titan, conduzida pelo jovem, e um Chevrolet Montana, dirigido por um motorista de 28 anos.

O impacto ocorreu aproximadamente 2 km após o trevo da GO-326.

Com a violência da batida, o motociclista morreu ainda no local. A morte foi confirmada pelo médico plantonista do hospital municipal de Avelinópolis, que também prestou atendimento ao condutor do carro.

O motorista foi socorrido pelo Samu, mas já recebeu alta da unidade hospitalar.

A perícia técnica foi acionada e realizou os trabalhos no local. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

A motocicleta teve perda total e foi liberada para familiares, enquanto o carro foi levado ao pátio da barreira de fiscalização de Anicuns e posteriormente liberado a um representante do motorista.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

A Polícia Civil (PC) deve investigar as circunstâncias do acidente.

