Avião com deputado estadual sofre pane e faz pouso de emergência em Goiás
Informações preliminares indicam que piloto percebeu uma falha em uma das rodas traseiras do avião
Um susto marcou um voo realizado entre os municípios de Querência e Canarana, a cerca de 640 km de Cuiabá, na manhã desta quarta-feira (03), após a o avião que transportava o deputado estadual Carlos Avallone (PSDB-MT), precisar fazer um pouso de emergência em Aragarças, região Oeste de Goiás.
Informações preliminares indicam que o piloto percebeu uma falha em uma das rodas traseiras do avião no momento em que se aproximava do desitino.
Diante da situação, a tripulação alterou a rota para a cidade goiana , onde uma operação de emergência foi instaurada, com equipes de socorro posicionadas para o pouso.
Em vídeo publicado nas redes sociais, o deputado tranquilizou os internautas e apoiadores, afirmando que a situação estava sob controle dentro do avião.
“Estamos tranquilos, sobrevoando Aragarças. O trem de pouso não baixou, mas estamos aguardando o melhor momento para descer com segurança. Quero apenas acalmar todo mundo”, disse Carlos Avallone.
