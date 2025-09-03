Avião com deputado estadual sofre pane e faz pouso de emergência em Goiás

Informações preliminares indicam que piloto percebeu uma falha em uma das rodas traseiras do avião

Gabriella Pinheiro - 03 de setembro de 2025

Avião com deputado de Mato Grosso precisou fazer pouso de emergência em Goiás. (Foto: Reprodução)

Um susto marcou um voo realizado entre os municípios de Querência e Canarana, a cerca de 640 km de Cuiabá, na manhã desta quarta-feira (03), após a o avião que transportava o deputado estadual Carlos Avallone (PSDB-MT), precisar fazer um pouso de emergência em Aragarças, região Oeste de Goiás.

Informações preliminares indicam que o piloto percebeu uma falha em uma das rodas traseiras do avião no momento em que se aproximava do desitino.

Diante da situação, a tripulação alterou a rota para a cidade goiana , onde uma operação de emergência foi instaurada, com equipes de socorro posicionadas para o pouso.

Em vídeo publicado nas redes sociais, o deputado tranquilizou os internautas e apoiadores, afirmando que a situação estava sob controle dentro do avião.

“Estamos tranquilos, sobrevoando Aragarças. O trem de pouso não baixou, mas estamos aguardando o melhor momento para descer com segurança. Quero apenas acalmar todo mundo”, disse Carlos Avallone.

