Avião com Lauana Prado saindo de Anápolis faz pouso de emergência após porta abrir em voo
Aeronave fez pouso de emergência em Goiânia cerca de 20 minutos após decolagem
A cantora Lauana Prado e a equipe dela, passaram por um grande susto na manhã desta segunda-feira (18).
A aeronave que transportava a artista de Anápolis para Sorocaba (SP) precisou realizar um pouso de emergência em Goiânia, cerca de vinte minutos após a decolagem, devido à abertura acidental de uma das portas.
Conforme relatado em primeira mão pelo Portal Léo Dias, estavam a bordo seis pessoas – cinco passageiros e o piloto.
Em nota à imprensa, a equipe de cantora informou que ninguém ficou ferido.
Ainda não foram divulgados detalhes sobre o que pode ter provocado a falha.
