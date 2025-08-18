Avião com Lauana Prado saindo de Anápolis faz pouso de emergência após porta abrir em voo

Aeronave fez pouso de emergência em Goiânia cerca de 20 minutos após decolagem

Lauana Prado
Cantora Lauana Prado. (Foto: Captura/YouTube)

A cantora Lauana Prado e a equipe dela, passaram por um grande susto na manhã desta segunda-feira (18).

A aeronave que transportava a artista de Anápolis para Sorocaba (SP) precisou realizar um pouso de emergência em Goiânia, cerca de vinte minutos após a decolagem, devido à abertura acidental de uma das portas.

Conforme relatado em primeira mão pelo Portal Léo Dias, estavam a bordo seis pessoas – cinco passageiros e o piloto.

Em nota à imprensa, a equipe de cantora informou que ninguém ficou ferido.

Ainda não foram divulgados detalhes sobre o que pode ter provocado a falha.

 

 

