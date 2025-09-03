Inscrições abertas para 5,1 mil vagas do Aluguel Social em 40 municípios goianos; saiba quais
Inscrições vão até 02 de outubro e uma série de requisitos são considerados para ter direito ao benefício
Pagar para morar compromete bastante o orçamento das famílias e aquela ajudinha com a despesa cai bem. Neste sentido, estão abertas as inscrições para o programa Aluguel Social do Governo de Goiás.
Nesta etapa, 5.100 vagas para 40 municípios e as inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site, clicando aqui. O processo segue até o dia 02 de outubro e toda a gestão do programa é por conta da Agência Goiana de Habitação (Agehab).
A iniciativa oferece auxílio mensal de R$ 350, por até 18 meses, para famílias em situação de vulnerabilidade social arcarem com a despesa que chega todos os meses ao orçamento familiar.
Atenção para os requisitos
Para participar do Aluguel Social, é necessário ter cadastro atualizado no CadÚnico, residir no município desejado há pelo menos três anos e não possuir imóvel próprio.
Além disso, o candidato deve se enquadrar em ao menos uma das condições seguintes: super-endividamento, moradia improvisada, gasto excessivo com aluguel, ser idoso, pessoa com deficiência, mulher vítima de violência, entre outras situações detalhadas no processo.
Após o cadastro, os candidatos devem aguardar convocação para complementar a documentação exigida, que pode ser enviada em formato PDF ou entregue presencialmente, mediante agendamento no Vapt Vupt.
Se contemplado, o valor do Aluguel Social é pago diretamente ao proprietário do imóvel ou ao responsável legal pelo contrato de locação.
Municípios contemplados
- Abadia de Goiás
- Amaralina
- Araguapaz
- Arenópolis
- Bom Jesus de Goiás
- Campos Verdes
- Castelândia
- Caturaí
- Corumbá de Goiás
- Corumbaíba
- Cumari
- Crixás
- Davinópolis
- Doverlândia
- Edealina
- Goiandira
- Goiás
- Heitoraí
- Hidrolândia
- Itapirapuã
- Itapuranga
- Jaupaci
- Leopoldo de Bulhões
- Montividiu
- Niquelândia
- Nova Aurora
- Novo Planalto
- Orizona
- Petrolina de Goiás
- Planaltina
- Rubiataba
- Santa Fé de Goiás
- Santa Isabel
- Santa Tereza de Goiás
- Santo Antônio da Barra
- Santo Antônio do Descoberto
- São Francisco de Goiás
- São Miguel do Araguaia
- Taquaral de Goiás
