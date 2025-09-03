Inscrições abertas para 5,1 mil vagas do Aluguel Social em 40 municípios goianos; saiba quais

Inscrições vão até 02 de outubro e uma série de requisitos são considerados para ter direito ao benefício

Paulo Roberto Belém - 03 de setembro de 2025

(Foto: Octacílio Queiroz/ Governo de Goiás)

Pagar para morar compromete bastante o orçamento das famílias e aquela ajudinha com a despesa cai bem. Neste sentido, estão abertas as inscrições para o programa Aluguel Social do Governo de Goiás.

Nesta etapa, 5.100 vagas para 40 municípios e as inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site, clicando aqui. O processo segue até o dia 02 de outubro e toda a gestão do programa é por conta da Agência Goiana de Habitação (Agehab).

A iniciativa oferece auxílio mensal de R$ 350, por até 18 meses, para famílias em situação de vulnerabilidade social arcarem com a despesa que chega todos os meses ao orçamento familiar.

Atenção para os requisitos

Para participar do Aluguel Social, é necessário ter cadastro atualizado no CadÚnico, residir no município desejado há pelo menos três anos e não possuir imóvel próprio.

Além disso, o candidato deve se enquadrar em ao menos uma das condições seguintes: super-endividamento, moradia improvisada, gasto excessivo com aluguel, ser idoso, pessoa com deficiência, mulher vítima de violência, entre outras situações detalhadas no processo.

Após o cadastro, os candidatos devem aguardar convocação para complementar a documentação exigida, que pode ser enviada em formato PDF ou entregue presencialmente, mediante agendamento no Vapt Vupt.

Se contemplado, o valor do Aluguel Social é pago diretamente ao proprietário do imóvel ou ao responsável legal pelo contrato de locação.

Municípios contemplados

Abadia de Goiás

Amaralina

Araguapaz

Arenópolis

Bom Jesus de Goiás

Campos Verdes

Castelândia

Caturaí

Corumbá de Goiás

Corumbaíba

Cumari

Crixás

Davinópolis

Doverlândia

Edealina

Goiandira

Goiás

Heitoraí

Hidrolândia

Itapirapuã

Itapuranga

Jaupaci

Leopoldo de Bulhões

Montividiu

Niquelândia

Nova Aurora

Novo Planalto

Orizona

Petrolina de Goiás

Planaltina

Rubiataba

Santa Fé de Goiás

Santa Isabel

Santa Tereza de Goiás

Santo Antônio da Barra

Santo Antônio do Descoberto

São Francisco de Goiás

São Miguel do Araguaia

Taquaral de Goiás

Quer ficar por dentro de tudo o que está rolando em Goiás? Clique aqui para acessar o Portal 6, além do Instagram @portal6noticias para ler as últimas notícias de hoje!