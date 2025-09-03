Posto de gasolina é alvo de operação e embargado em Anápolis
Equipes da Postura e secretarias de Economia e Meio Ambiente coordenaram a ação
Um posto de combustíveis foi embargado em Anápolis nesta quarta-feira (03) durante uma operação conjunta das equipes de Postura e secretarias de Economia e Meio Ambiente.
O estabelecimento, identificado como JL Posto de Combustíveis LTDA, localizado na Avenida Goiás, sentido Vila Fabril, foi autuado por estar em funcionamento sem as licenças necessárias e por apresentar pendências junto à Secretaria de Economia.
Rápidas apurou que a medida foi tomada para garantir o cumprimento das normas legais e ambientais, já que o funcionamento irregular coloca em risco tanto a segurança dos consumidores quanto a ordem econômica.
A Procuradoria-Geral do Município (PGM) também acompanhou os trabalhos para assegurar o devido processo legal durante a operação.
O embargo seguirá em vigor até que o posto apresente toda a documentação exigida e regularize a situação perante os órgãos competentes. A coluna não conseguiu contato com o estabelecimento.