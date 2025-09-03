Posto de gasolina é alvo de operação e embargado em Anápolis

Equipes da Postura e secretarias de Economia e Meio Ambiente coordenaram a ação

Danilo Boaventura - 03 de setembro de 2025

(Foto: Arquivo/Agência Brasil)

Um posto de combustíveis foi embargado em Anápolis nesta quarta-feira (03) durante uma operação conjunta das equipes de Postura e secretarias de Economia e Meio Ambiente.

O estabelecimento, identificado como JL Posto de Combustíveis LTDA, localizado na Avenida Goiás, sentido Vila Fabril, foi autuado por estar em funcionamento sem as licenças necessárias e por apresentar pendências junto à Secretaria de Economia.

Rápidas apurou que a medida foi tomada para garantir o cumprimento das normas legais e ambientais, já que o funcionamento irregular coloca em risco tanto a segurança dos consumidores quanto a ordem econômica.

A Procuradoria-Geral do Município (PGM) também acompanhou os trabalhos para assegurar o devido processo legal durante a operação.

O embargo seguirá em vigor até que o posto apresente toda a documentação exigida e regularize a situação perante os órgãos competentes. A coluna não conseguiu contato com o estabelecimento.