Final de semana em Pirenópolis terá festa inesquecível com mais de 15h e vista privilegiada das montanhas

Paulo Roberto Belém - 04 de setembro de 2025

Festa Pitoresca está na segunda edição e acontece no dia 13 de setembro em Pirenópolis (Foto: Divulgação)

Um dos nomes mais conhecidos da cena eletrônica nacional, o Dj Bhaskar é a atração principal da segunda edição da Festa Pitoresca, que ocorre em Pirenópolis no sábado (13), em uma região sugestiva da cidade histórica.

Serão quase 15 horas de festa na charmosa Vinícola Assunção, empreendendo como proposta combinar a música eletrônica com a beleza natural dos vinhedos, criando uma experiência única para os participantes.

Além de Bhaskar, outros nomes de peso integram o line para embalar a longa duração do evento: Pabricio Peçanha, Riascode, Alvix, Áquila, Fred Passos, Irineu Lac, Lefouz, Lgan, Loconte, Marllon, Mendes, Penner e Ramona,

O time terá como ambiente um local com vista para as montanhas e rodeada por parreiras. “Para desfrutar de uma noite que une natureza, boa música e alta gastronomia, em um ambiente de atmosfera encantadora”, promete a organização.

Para adquirir o ingresso e marcar presença no rolê, basta clicar aqui e ter acesso ao site da ticketeria O Ticket. Pelo mesmo site, é possível adquirir o acesso ao estacionamento privado do evento.

Informações mais detalhadas da Festa Pitoresca podem ser acessadas no Instagram Oficial. Na rede social, é possível conhecer mais sobre o som de cada dj e sobre a distribuição dos horários de cada um. Essa última informação será mais próxima ao evento.

