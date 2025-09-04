Final de semana em Pirenópolis terá festa inesquecível com mais de 15h e vista privilegiada das montanhas
Combinando música eletrônica e a beleza natural dos vinhedos, o evento promete uma experiência única para os participantes
Um dos nomes mais conhecidos da cena eletrônica nacional, o Dj Bhaskar é a atração principal da segunda edição da Festa Pitoresca, que ocorre em Pirenópolis no sábado (13), em uma região sugestiva da cidade histórica.
Serão quase 15 horas de festa na charmosa Vinícola Assunção, empreendendo como proposta combinar a música eletrônica com a beleza natural dos vinhedos, criando uma experiência única para os participantes.
Além de Bhaskar, outros nomes de peso integram o line para embalar a longa duração do evento: Pabricio Peçanha, Riascode, Alvix, Áquila, Fred Passos, Irineu Lac, Lefouz, Lgan, Loconte, Marllon, Mendes, Penner e Ramona,
O time terá como ambiente um local com vista para as montanhas e rodeada por parreiras. “Para desfrutar de uma noite que une natureza, boa música e alta gastronomia, em um ambiente de atmosfera encantadora”, promete a organização.
Para adquirir o ingresso e marcar presença no rolê, basta clicar aqui e ter acesso ao site da ticketeria O Ticket. Pelo mesmo site, é possível adquirir o acesso ao estacionamento privado do evento.
Informações mais detalhadas da Festa Pitoresca podem ser acessadas no Instagram Oficial. Na rede social, é possível conhecer mais sobre o som de cada dj e sobre a distribuição dos horários de cada um. Essa última informação será mais próxima ao evento.
Leia também
- Canto da Primavera 2025 dobra de tamanho e terá Ana Carolina e Xande de Pilares
- Aparecida de Goiânia terá evento geek gratuito com campeonato de games, K-pop e muito mais
- Entrada gratuita: Goiânia recebe festival com churrasco, cerveja artesanal e muita música
- Israel & Rodolffo, Murilo Huff e Léo Santana são atrações confirmadas em Réveillon de Pirenópolis
Ver essa foto no Instagram
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, especialmente de Goiás, tudo online e em tempo real para você!