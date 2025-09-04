Mulher é esfaqueada na cabeça após briga com vizinha em Goiânia
Testemunhas afirmam que suposta autora estaria bêbada no momento que desferiu os golpes contra vítima
Uma discussão entre vizinhos terminou em caso de violência grave na noite desta quarta-feira (03), na Vila Viana, em Goiânia. Isso porque uma mulher teria sido atingida por um golpe de faca na cabeça durante o desentendimento.
Segundo relatos de testemunhas, a agressora teria chegado ao local embriagada e, após iniciar uma conversa com a vítima, passou a discutir de forma acalorada.
No momento do conflito, ela sacou uma faca e desferiu um golpe que atingiu a cabeça da mulher, fugindo em seguida sem ser localizada pela equipe policial.
Ainda de acordo com as declarações, um homem presente no local teria tentado auxiliar a agressora e investido contra a vítima, sendo contido por outro vizinho.
A mulher atingida precisou ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada a uma unidade de saúde no Setor Vila Nova, onde recebeu atendimento médico.
Testemunhas destacaram que não era a primeira vez que discussões entre a agressora e a vítima ocorriam, sendo o ciúme apontado como um dos motivos recorrentes para os desentendimentos.
O caso resultou na condução dos envolvidos para a Central Geral de Flagrantes. Agora, a Polícia Civil deve dar continuidade às investigações para localizar a mulher que fugiu após o ataque.
