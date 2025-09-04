Mulher é esfaqueada na cabeça após briga com vizinha em Goiânia

Testemunhas afirmam que suposta autora estaria bêbada no momento que desferiu os golpes contra vítima

Da Redação - 04 de setembro de 2025

Mulher ficou com grave ferimento na cabeça após ser esfaqueada. (Foto: Reprodução)

Uma discussão entre vizinhos terminou em caso de violência grave na noite desta quarta-feira (03), na Vila Viana, em Goiânia. Isso porque uma mulher teria sido atingida por um golpe de faca na cabeça durante o desentendimento.

Segundo relatos de testemunhas, a agressora teria chegado ao local embriagada e, após iniciar uma conversa com a vítima, passou a discutir de forma acalorada.

No momento do conflito, ela sacou uma faca e desferiu um golpe que atingiu a cabeça da mulher, fugindo em seguida sem ser localizada pela equipe policial.

Ainda de acordo com as declarações, um homem presente no local teria tentado auxiliar a agressora e investido contra a vítima, sendo contido por outro vizinho.

A mulher atingida precisou ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada a uma unidade de saúde no Setor Vila Nova, onde recebeu atendimento médico.

Testemunhas destacaram que não era a primeira vez que discussões entre a agressora e a vítima ocorriam, sendo o ciúme apontado como um dos motivos recorrentes para os desentendimentos.

O caso resultou na condução dos envolvidos para a Central Geral de Flagrantes. Agora, a Polícia Civil deve dar continuidade às investigações para localizar a mulher que fugiu após o ataque.

