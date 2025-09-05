Mais barato que o porcelanato é melhor que a cerâmica: conheça o gresalato

Esse material pode ser aplicado em salas, cozinhas, banheiros e até áreas externas, como quintais

Pedro Ribeiro - 05 de setembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Gresalato é o revestimento que vem chamando atenção de quem busca qualidade, economia e praticidade na hora de reformar ou construir.

Mais barato que o porcelanato e mais resistente que a cerâmica tradicional, ele se apresenta como uma alternativa inteligente para diversos tipos de ambientes.

Mas você sabe exatamente o que é o gresalato e por que ele tem conquistado tanto espaço no mercado brasileiro?

O gresalato é um tipo de revestimento cerâmico de alta densidade e baixa absorção de água. Essas características garantem resistência, durabilidade e facilidade na manutenção. Ele pode ser aplicado em salas, cozinhas, banheiros e até áreas externas, como quintais. A única ressalva fica para piscinas e saunas, que exigem materiais específicos para suportar água e calor em alta intensidade.

Por que escolher gresalato?

A grande vantagem do gresalato é unir o melhor dos dois mundos: a sofisticação do porcelanato e a economia da cerâmica. Segundo especialistas, ele pode custar de 15% a 20% menos que o porcelanato, mas entrega um acabamento muito semelhante, sem comprometer a aparência dos ambientes. Para o engenheiro civil Winicius Gonçalves, “comparar o porcelanato com o gresalato é como comprar uma Ferrari e andar a 50 km/h. Você paga caro, mas não aproveita toda a potência”.

Resistência e estética em um só produto

O gresalato se destaca por sua baixa porosidade e alta resistência a impactos, tornando-o ideal para áreas de médio e alto tráfego. Além disso, ele acompanha tendências modernas de design, com acabamentos que imitam porcelanato em cores, padrões e tamanhos variados. Essa combinação de estética e durabilidade faz dele uma opção confiável para qualquer projeto.

Durabilidade com custo menor

Enquanto a cerâmica comum tende a absorver mais água e desgastar-se com o tempo, o gresalato oferece maior longevidade sem pesar no bolso. Marcas como Duragres já investem nesse tipo de material, lançando pisos com baixa absorção, alta resistência e formatos diferenciados, como o 71×71 cm, que aumentam a sensação de amplitude nos ambientes.