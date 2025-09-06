Números da sorte para apostar na Lotofácil da Independência

Prêmio estimado em R$ 220 milhões será sorteado neste sábado (6), em São Paulo

Gabriella Pinheiro - 06 de setembro de 2025

(Foto: Reprodução)

A Lotofácil da Independência 2025 promete agitar o país neste sábado (6), com sorteio às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio estimado é de R$ 220 milhões, o maior já pago pela modalidade.

Muitos apostadores recorrem a combinações e números considerados da sorte, geralmente baseados nos que mais saíram ao longo dos concursos da Lotofácil. Entre os mais sorteados, destacam-se:

01, 02, 03, 04, 05

09, 10, 11, 13, 14

16, 17, 18, 19, 20

21, 22, 23, 24, 25

Esses números aparecem com frequência em estatísticas da Caixa Econômica Federal. Porém, é importante lembrar: todos os números têm a mesma chance matemática de sair.

A aposta mínima custa R$ 3,50 e pode ser feita até as 18h do dia do sorteio em qualquer lotérica ou pela internet, no site ou aplicativo Loterias Caixa.

Assim como em outros concursos especiais, o prêmio não acumula. Se não houver apostas com 15 acertos, o valor será dividido entre os ganhadores da faixa seguinte, de 14 dezenas, e assim por diante.