Números da sorte para apostar na Lotofácil da Independência
Prêmio estimado em R$ 220 milhões será sorteado neste sábado (6), em São Paulo
A Lotofácil da Independência 2025 promete agitar o país neste sábado (6), com sorteio às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio estimado é de R$ 220 milhões, o maior já pago pela modalidade.
Muitos apostadores recorrem a combinações e números considerados da sorte, geralmente baseados nos que mais saíram ao longo dos concursos da Lotofácil. Entre os mais sorteados, destacam-se:
- 01, 02, 03, 04, 05
- 09, 10, 11, 13, 14
- 16, 17, 18, 19, 20
- 21, 22, 23, 24, 25
Esses números aparecem com frequência em estatísticas da Caixa Econômica Federal. Porém, é importante lembrar: todos os números têm a mesma chance matemática de sair.
A aposta mínima custa R$ 3,50 e pode ser feita até as 18h do dia do sorteio em qualquer lotérica ou pela internet, no site ou aplicativo Loterias Caixa.
Assim como em outros concursos especiais, o prêmio não acumula. Se não houver apostas com 15 acertos, o valor será dividido entre os ganhadores da faixa seguinte, de 14 dezenas, e assim por diante.