Números que nunca saíram na Lotofácil da Independência: veja quais dezenas jamais foram sorteadas até hoje

Levantamento mostra que algumas dezenas seguem sem aparecer em nenhum concurso especial da modalidade

Gabriella Pinheiro - 06 de setembro de 2025

Confira resultado da Lotofácil. (Foto: Divulgação/CEF)

A Lotofácil da Independência 2025 será sorteada neste sábado (6), com prêmio estimado em R$ 220 milhões. Enquanto milhões de brasileiros correm para fazer suas apostas, muita gente gosta de analisar estatísticas para tentar aumentar a sorte.

Um dado curioso é que, em mais de uma década de concursos especiais da Lotofácil da Independência, alguns números nunca foram sorteados. Segundo registros oficiais da Caixa Econômica Federal, as dezenas que jamais apareceram até hoje são:

08

09

22

Isso não significa que eles não possam sair no próximo sorteio. Na prática, todos os números têm a mesma probabilidade matemática de serem sorteados, independentemente do histórico.

As apostas para a Lotofácil da Independência podem ser feitas até as 18h do dia do sorteio, em qualquer casa lotérica do país ou pela internet, no site e aplicativo Loterias Caixa. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

O sorteio acontece às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelas redes sociais da Caixa.