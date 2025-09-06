Quais são as chances de ganhar na Lotofácil da Independência? Veja tabela de probabilidades por quantidade de dezenas

Aposta mínima custa R$ 3,50, mas probabilidade aumenta conforme a quantidade de dezenas marcadas

Gabriella Pinheiro - 06 de setembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Com prêmio estimado em R$ 220 milhões, a Lotofácil da Independência será sorteada neste sábado (6) e promete movimentar milhões de apostadores em todo o país. Uma das principais curiosidades é: quais são as reais chances de ganhar?

Na Lotofácil, o jogador pode marcar entre 15 e 20 números no volante, entre os 25 disponíveis. Quanto mais dezenas escolhidas, maior a probabilidade de acerto — mas também mais cara fica a aposta.

Confira a tabela oficial de probabilidades da Caixa Econômica Federal:

15 números (aposta mínima – R$ 3,50): 1 em 3.268.760

16 números: 1 em 204.298

17 números: 1 em 24.035

18 números: 1 em 4.006

19 números: 1 em 843

20 números (máximo): 1 em 211

Vale lembrar que o prêmio da Lotofácil da Independência não acumula. Caso não haja vencedores na faixa de 15 acertos, o valor será dividido entre quem acertar 14 números, e assim por diante.